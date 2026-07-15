Il cadavere trovato nel fiume a Rieti potrebbe essere del 51enne scomparso da Cantalice

Dei pescatori hanno trovato un cadavere in decomposizione in un canale nel Reatino. Potrebbe trattarsi del 51enne scomparso a dicembre 2025 da Cantalice. Si attendono i risultati del DNA e dell’autopsia.

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Potrebbe essere del cinquantunenne scomparso da Cantalice il 19 dicembre del 2025 il cadavere trovato nel canale della Vergara nella Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, nel territorio della Piana Reatina, in provincia di Rieti. Il ritrovamento risale al tardo pomeriggio di sabato 11 luglio scorso. A dare l'allarme sono stati alcuni pescatori, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalando la presenza del corpo senza vita di una persona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano coordinati dalla Procura.

Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione, dunque non è stato possibile il riconoscimento. Per capire con certezza di chi si tratti è necessario attendere i risultati dell'esame del DNA. La salma si trova in obitorio, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Disposti gli accertamenti medico-legali, per risalire oltre che all'identità, alle cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna pista, si indaga a 360 gradi.

Forse è il 51enne scomparso da Cantalice a dicembre 2025

Forse il cadavere trovato la scorsa settimana nel Reatino appartiene al cinquantunenne scomparso da Cantalice. Fanpage.it ha seguito la vicenda durante le ricerche, continuando a domandarsi assieme alla sua famiglia dove fosse diversi mesi dopo la sua scomparsa. Del cinquantunenne non si hanno notizie dal 19 dicembre del 2025, quando è scomparso da Cantalice. I carabinieri della Compagnia di Rieti coordinati dalla Procura, che si sono occupati delle ricerche hanno proceduto come allontanamento volontario, non avendo riscontrato elementi che configurino ipotesi di reato e che facciano pensare a un delitto.

A denunciarne la scomparsa il 21 dicembre è stato un amico, che lo ospitava nella sua abitazione nel piccolo centro del Reatino. Gli avrebbe detto di essersi perso e di non trovare più la strada di casa. L'ultima cella telefonica lo localizza alla fermata dell'autobus, poi il suo telefonino si è spento. Le ricerche si sono concentrate nel centro abitato e nell'area boschiva, anche con droni, elicottero e cani molecolari per la ricerca di cadaveri. Controllata anche l'abitazione dell'amico. I sommozzatori si sono immersi in piccoli laghi e ne hanno scandagliato il fondale. Ora con il ritrovamento del corpo di sabato scorso, si teme che la ricerca del cinquantunenne scomparso si concluda con il peggiore degli esiti.