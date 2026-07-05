Carlotta Di Carlo scomparsa da Trastevere, i familiari: “È fragile, potrebbe avere bisogno di aiuto”

Giorni d’apprensione per Carlotta Di Carlo, scomparsa il 28 giugno in zona Trastevere a Roma. È una persona fragile, potrebbe avere bisogno di aiuto.

Carlotta Di Carlo

Carlotta Di Carlo è scomparsa da Roma. Della quarantatreenne non si hanno più notizie da domenica 28 giugno scorso, quando è uscita dalla sua abitazione in zona Trastevere verso le ore 21 e non è più rientrata. I familiari, non avendo più sue notizie, e non riuscendosi più a mettere in contatto con lei, preoccupati, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine.

Sono così partite le ricerche. I parenti si sono rivolti anche all'associazione Penelope Lazio Odv, che si occupa di fornire sostegno e aiuto ai familiari e agli amici delle persone scomparse. "Aiutateci a ritrovare Carlotta" è l'appello. "È una persona fragile, potrebbe trovarsi in difficoltà. Carlotta se ci leggi, torna a casa". La speranza è che stia bene.

L'identikit di Carlotta Di Carlo

Carlotta Di Carlo ha quarantatré anni, è alta 1,70 metri, pesa 85 chili, e ha una corporatura robusta. Ha la carnagione chiara, capelli castani-rossi e occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava un vestito blu scuro lungo con maniche corte e borsa nera. Non ha alcun tatuaggio né altri particolari segni di riconoscimento.

Non ha soldi né telefonino con sé, è una persona fragile e si teme possa esserle successo qualcosa. Bisogna fare attenzione alla zona di Castel Sant'Angelo, basilica San Paolo e nelle chiese. Chiuque la vedesse è pregato di contattare immediatamente il Numeo Unico delle Emergenze 112, oppure il numero di Pronto Penelope al 3396514799 sempre attivo, anche su Whats App e in forma anonima. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.