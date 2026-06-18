Youcef Fauzi Khelifi disperso dal 10 giugno: ha detto ai familiari “vado a Ostia”, ed è scomparso

Il 10 giugno Youcef Fauzi Khelifi ha detto ai suoi cari che sarebbe andato ad Ostia. Poi il suo telefono è diventato irraggiungibile. Da otto giorni manca dalla sua casa dell’Alessandrino, periferia est di Roma.

Youcef Fauzi Khelifi, 30 anni, scomparso dall’Alessandrino

Ha detto di voler andare a Ostia, ma è scomparso nel nulla. Per questo c'è apprensione per i familiari di Youcef Fauzi Khelifi, di origini algerine. L'uomo, 30 anni, vive in zona Alessandrino, nella periferia est di Roma e dal 10 giugno è irreperibile: il suo telefono è costantemente spento e non c'è modo di contattarlo. Il padre, vista l'assenza di messaggi, chiamate o qualsiasi altro indizio sulla posizione e lo stato di salute di Youcef, ha sporto formale denuncia, a seguito della quale sono stati attivati tutti i protocolli operativi d'emergenza previsti in questi casi.

L'aspetto di Youcef al momento della scomparsa

Da otto giorni, le forze dell’ordine e i volontari del Comitato scientifico di ricerca scomparsi, che stanno seguendo il caso, effettuano ricerche nel quartiere Alessandrino e nell’area del litorale romano, per cercare una traccia del trentenne. Alto 1,80 metri, Youcef ha una corporatura slanciata e pesa all'incirca 68 chili. Proprio sul corpo ha diversi tatuaggi, un elemento di particolare rilievo per la sua identificazione. Ha una carnagione olivastra, i suoi capelli sono di colore castano scuro, tagliati molto corti. I suoi occhi sono di colore nero. Al momento della scomparsa, portava la barba e i baffi ben curati.

L’annuncio della scomparsa dalla pagina Facebook del Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv

Purtroppo i familiari non sanno come fosse vestito quando è uscito di casa la mattina. Prima di far perdere le proprie tracce, Youcef aveva comunicato esplicitamente ai propri cari di volersi recare nei pressi di Ostia. L'ultimo contatto risale alle 10 del 10 giugno. Da quel momento in poi il suo telefono risulta irraggiungibile. La famiglia teme che il trentenne possa trovarsi in una situazione di pericolo o difficoltà.

Ricerche a Roma est, a Ostia e sulle linee per il mare

Per questo le ricerche si concentrano tra l'Alessandrino e i quartieri limitrofi di Quarticciolo, Tor Tre Teste, Centocelle, Torre Maura, Giardinetti, Torre Spaccata, oltre che lungo le linee del trasporto pubblico che collegano Roma al litorale e alle sue spiagge. Da tenere sotto controllo sono anche gli ospedali capitolini, oltre che le principali stazioni. Chiunque abbia qualche contatto o avvisti Youcef può chiamare il numero d'emergenza 388 189 4493 o direttamente il 112.