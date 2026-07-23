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Mario Adinolfi, gli avvocati: “Respinta la richiesta partecipare all’udienza del Riesame”

Mario Adinolfi non potrà presenziare all’udienza del Tribunale del Riesame. A denunciarlo i suoi avvocati, che chiedono la revoca dei domiciliari. Adinolfi è indagato per truffa su un grosso giro di scommesse.
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A cura di Alessia Rabbai
Mario Adinolfi (La Presse)
Mario Adinolfi (La Presse)

Gli avvocati difensori di Mario Adinolfi hanno denunciato che è gli è stato negato il diritto di partecipare all'udienza al Tribunale del Riesame. "Il nostro assistito ha fatto istanza tramite noi di essere ascoltato lunedì dal tribunale del Riesame – spiegano i legali Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo – ma i giudici gli negano anche questo elementare diritto". Il giornalista e imprenditore, indagato per truffa, è da settimane agli arresti domiciliari.

"Non può reiterare il reato, non può inquinare le prove, non può fuggire vista l'elevata riconoscibilità" commentano ancora gli avvocati, la cui intenzione è di chiedere ai giudici del Riesame la revoca della misura di custodia cautelare. "Non merita un trattamento procedurale così pregiudizialmente punitivo, che gli nega ogni basilare diritto a partire da quello di parola persino nelle udienze dei procedimenti che lo riguardano. Da lunedì protesteremo in aula al Riesame, visto che gli è stato negato di essere lì accanto a noi".

Il giudice delle indagini preliminari nei giorni scorsi ha confermato i domiciliari per la sua "Scommessa Collettiva", respingendo la richiesta di revoca avanzata dai suoi difensori. Adinolfi è indagato per una truffa, che gli avrebbe fatto fruttare cinque milioni di euro. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, avrebbe raccolto almeno 4 milioni e 700mila euro con il sistema di scommesse, assicurando a ogni persona che ha sostenuto di aver partecipato a "Scommessa Collettiva" importanti ricavi.

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Molte di queste persone però hanno denunciato non soltanto che non si sarebbero visti i ritorni economici, ma anche la perdita del denaro versato. Secondo la Procura, quelle somme di denaro sarebbero state utilizzate per spese di lusso, come viaggi in Egitto o alle Maldive, per acquistare una barca, un'automobile o un quadro. Una parte del denario inoltre sarebbe stata versata nei conti di persone a lui vicine, come la madre.

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