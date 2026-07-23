roma
video suggerito
video suggerito

Muore a 5 anni in piscina a Monterotondo, disposta l’autopsia sul corpicino: tre indagati per omicidio colposo

Disposta l’autopsia sul corpicino del bimbo di 5 anni morto in piscina a Monterotondo mentre si trovava al centro estivo con altri 15 bambini.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Beatrice Tominic
Immagine

Sarà presto disposta l'autopsia sul corpicino del bimbo di 5 anni che nella giornata di ieri, mercoledì 22 luglio, ha perso la vita mentre si trovava nella piscina comunale di Monterotondo, comune alle porte della Capitale. I tentativi di rianimazione dei soccorritori si sono rivelati vani. La salma del piccolo, come appreso da Fanpage.it, è poi stata trasferita a Roma, al Verano, in attesa che venga disposto l'esame autoptico.

Nel frattempo non si arresta l'inchiesta: la Procura di Tivoli ha iscritto tre persone nel registro degli indagati. L'accusa che pende nei loro confronti è quella di omicidio colposo.  La struttura resta posta sotto sequestro.

L'inchiesta per tentato omicidio: tre indagati

A rendere nota la presenza di tre iscritti nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo è stata la stessa Procura di Tivoli che si sta occupando del caso, nella persona del Procuratore della Repubblica Andrea Calice. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia e della Stazione di Monterotondo che stanno svolgendo gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l'accaduto e per individuare con precisione tutti i soggetti tenuti a garantire la sicurezza degli utenti della struttura.

Leggi anche
Bimbo di 5 anni muore nella piscina comunale a Monterotondo durante il centro estivo

La tragedia nella piscina comunale

I fatti sono avvenuti nella tarda mattina di ieri, mercoledì 22 luglio, mentre il piccolo si trovava in piscina durante il centro estivo: si trovava in un gruppo composto da altri 15 bambini. L'allarme è scattato immediatamente. Secondo le prime informazioni sarebbe da escludere il problema tecnico, piccolo si sarebbe sentito male mentre era in acqua e poi avrebbe iniziato ad affogare.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno raggiunto il luogo della tragedia con due ambulanze e un'auto medica. Viste le condizioni critiche in cui versava il bimbo, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che poco dopo è atterrato a poca distanza dalla piscina. Dall'aeromobile sono scesi  i soccorritori che si sono precipitati verso il bambino. Ogni tentativo è stato inutile. Il piccolo era già morto e non hanno potuto fare altro che decretarne il decesso.

Muore bimbo in piscina: sul posto 118 e carabinieri

Oltre ai soccorritori del pronto soccorso sanitario del 118 che sono arrivati subito nel tentativo di salvare il bambino, sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale della Radiomobile e della sezione operativa di Monterotondo e il pm di turno della Procura di Tivoli. I militati sono poi rimasti a svolgere i rilievi nella piscina per diverse ore nel tentativo di ricostruire i fatti e chiarire le cause esatte. L'auspicio è che gli esami medico legali possano aiutare a chiarire con certezza le cause del decesso e a confermare se sia stato fatto davvero tutto il possibile per salvarlo.

autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views