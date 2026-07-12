Cade dal balcone dell’hotel e muore mentre si trova in vacanza a Nettuno: indagini in corso, disposta autopsia

Tragedia a Nettuno dove un uomo è caduto dal balcone in cui alloggiava in vacanza ed è morto: sul caso indaga la polizia. Disposta l’autopsia sul corpo.

Si trovava in albergo per trascorrere una vacanza, quando è precipitato dal balcone ed è morto. È quanto accaduto in un hotel di Nettuno, sul litorale laziale a sud di Roma, in via del Corallo, lo scorso giovedì. A cadere dal balcone un turista romano arrivato nella cittadina di mare per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla moglie. Ma il soggiorno si è trasformato in tragedia. Sul caso indaga la polizia, già disposta l'autopsia sul corpo.

La caduta dal balcone e la morte del turista romano a Nettuno

Il turista, un uomo di 78 anni arrivato da Roma, si trovava sul balcone dell'hotel quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è precipitato giù e ha perso la vita. I fatti risalgono allo scorso giovedì. Non è chiaro cosa sia successo. L'allarme è scattato immediatamente. A fare la terribile scoperta è stata proprio la moglie che, rientrata in camera dopo essere uscita, si è messa alla ricerca del marito. L'uomo aveva scelto di rimanere in albergo perché non si sentiva bene.

Al rientro, però, non trovandolo all'interno della stanza, si è messa a cercarlo. Fino a quando non ha notato il corpo riverso a terra sulla grande terrazza che circonda la struttura. A quel punto ha chiamato immediatamente aiuto e sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Una volta sul posto, però, questi ultimi non hanno potuto fare a meno di dichiararne il decesso.

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L'arrivo dei soccorsi e l'autopsia

Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, sul posto sono arrivati anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno che hanno iniziato a svolgere gli accertamenti sulla caduta per cercare di ricostruire quanto accaduto prima che l'uomo precipitasse dal balcone: per risalire alle cause esatte del decesso, inoltre, è stata disposta l'autopsia sul corpo che è stato trasferito nella Capitale, come disposto dalla Procura di Velletri.

Da verificare cosa abbia causato la caduta: gli inquirenti non escludono l'ipotesi di un malore visto che l'uomo soffriva di alcuni problemi di salute. Secondo i primi elementi raccolti da chi indaga, l'uomo potrebbe aver accusato il malore mentre era affacciato al balcone della camera e, proprio per questo, aver perso l'equilibrio, fino a precipitare giù.