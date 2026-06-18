Incidente sulla Pontina verso Latina, si ribalta un furgone: strada chiusa e traffico in tilt, 5 km di coda

Strada chiusa e traffico in tilt sulla Pontina in direzione Latina per un furgone ribaltato che occupa tutta la carreggiata. Almeno 5 km di coda.

Il furgone ribaltato sulla Pontina, dalla pagina Facebook Via Pontina S.S.148.

Traffico in tilt lungo la via Pontina in direzione di Latina dopo che, nella prima mattina di oggi, si è verificato un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto all'altezza del tratto sud di Aprilia, poco prima dell'uscita per Campoverde: un furgone si è ribaltato lungo la carreggiata in direzione Latina bloccando completamente la circolazione. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della polizia stradale.

Furgone ribaltato sulla Pontina: la dinamica dell'incidente

Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto questa mattina lungo la via Pontina, verso le ore 6.30, nella carreggiata che dalla Capitale porta in direzione di Latina. L'incidente, come anticipato, si è verificato nel tratto che si trova a sud di Aprilia, poco prima dell'uscita per Campoverde. Ciò che sembra essere emerso dai primi rilievi, è che possa essersi trattato di un incidente autonomo: il conducente avrebbe perso il controllo del furgone senza aver coinvolto altri veicoli.

L'arrivo dei soccorsi dopo l'incidente sulla via Pontina

Sul luogo del sinistro sono immediatamente arrivati, non appena scattato l'allarme, gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia che si sono occupati dei primi rilievi e di stabilire le esatte cause del ribaltamento, oltre che di gestire la strada congestionata dal traffico. Oltre a loro anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, una volta sul luogo, si sono precipitati verso il conducente del camion ribaltato, rimasto lievemente ferito. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale dove per le ferite riportate è stato accolto con un codice giallo.

Traffico in tilt sulla Pontina: chiusura temporanea e chilometri di coda

A seguito dell'incidente, la via Pontina è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato per permettere l'arrivo dei soccorsi, la rimozione del mezzo che occupava, ostruendola completamente, l'intera carreggiata e per la messa in sicurezza. Il sinistro, inoltre, ha portato a code chilometriche con disagi e ripercussioni, automobili in fila per chilometri: in breve tempo si sono sviluppate colonne di cinque chilometri di coda.