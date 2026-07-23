Donna precipita dal terrazzo del centro commerciale Euroma2 e muore: indagini in corso

Si trovava a Euroma2 quando è precipitata da un terrazzo del centro commerciale: il volo si è rivelato fatale per una donna di 71 anni. Aperte le indagini.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Roma, nel quadrante sud ovest della Capitale, dove una donna è precipitata da un terrazzo del centro commerciale Euroma2. Il volo si è rivelato fatale per la donna, che ha perso la vita sul colpo. Aveva 71 anni. Sul caso stanno lavorando gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Esposizione che hanno aperto le indagini. Gli accertamenti continuano.

Precipita dall'ultimo piano del centro commerciale e muore: tragedia a Roma

I fatti, come anticipato, si sono verificati ieri, mercoledì 22 luglio 2023 al centro commerciale Euroma2, in viale dell'Oceano Pacifico, nel quadrante sud ovest della Capitale. L'allarme è scattato immediatamente, verso metà pomeriggio: sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato Esposizione della polizia di Stato che ora si occupano del caso. Oltre a loro sono arrivati su un posto gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori si sono precipitati verso la donna caduta dal terrazzo. A poco sono valsi i tentativi di rianimazione: ogni manovra per salvarle la vita si è rivelata vana e non è rimasto altro che constatare il decesso.

Le indagini in corso sulla donna precitata a Euroma2

Continuano serrate le indagini per ricostruire quanto accaduto ieri sera. Secondo quanto emerso fino ad ora la donna è precipitata da una terrazza. Non è ancora chiaro, invece, da quale piano sia caduta: secondo quanto accertato finora dagli inquirenti si tratterebbe dal secondo o dal terzo. Delle verifiche, ancora in corso, si stanno occupando gli agenti del commissariato.

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Chi è la donna morta: le analisi sulla salma e le possibili ipotesi, aveva 71 anni

Da chiarire ancora la cause e le modalità della morte della donna. Ciò che sappiamo fino a questo momento è che si tratta di una donna di circa 71 anni, nata nel 1955. Non è chiaro come abbia perso la vita: per cercare di trovare delle risposte a tutte queste domande il corpo è stato affidato al medico necroscopo. Al vaglio degli inquirenti le indagini per cercare di ricostruire la dinamica del decesso. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, neanche quella del gesto estremo. Ma è ancora troppo presto per esporsi.

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