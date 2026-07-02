Fuochi d’artificio al Colosseo, interviene la polizia locale: assaltata un’auto, due agenti feriti

Fuochi d’artificio al Colosseo, arriva la polizia locale: gruppo di giovani assalta un’auto degli agenti, due agenti feriti e indagini in corso.

Stava festeggiando il suo compleanno con degli amici sotto al Colosseo. Per farlo, ha fatto esplodere diversi fuochi d'artificio: scattato l'allarme sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I fatti si sono verificati a pochi passi dall'anfiteatro Flavio, in largo Gaetana Agnesi, verso le ore 21.30. All'arrivo degli agenti, però, i disordini non si sono placati, ma anzi sono andati avanti per tutta la sera.

All'arrivo degli agenti, sono stati ritrovati i resti di quattro batterie di materiale pirotecnico e una grande folla riunita per il compleanno del giovane, un ventunenne di origine egiziana. Nel corso del loro intervento, però, gli agenti sono stati accerchiati da decine di partecipanti alla festa che hanno ostacolato le procedure di polizia. La tensione è aumentata in breve tempo e la situazione è presto degenerata.

Disordini al Colosseo, agenti accerchiati e auto assaltate

Non appena arrivati sul posto, gli agenti della polizia locale, principalmente del I Gruppo Centro ma anche del GPIT Gruppo Pronto Intervento Traffico, come appreso da Fanpage.it, sono stati accerchiati dagli invitati al compleanno. Mentre tentavano di identificare le persone presenti e di svolgere tutte le attività di controllo necessarie, i partecipanti al compleanno hanno provato ad ostacolare le procedure di polizia, creando una situazione di forte tensione e mettendo a rischio l'incolumità del personale impegnato nell'intervento. Oltre agli agenti della Polizia Locale sul posto sono presto arrivati anche quelli della Polizia di Stato e i militari dell'Arma dei Carabinieri.

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Oltre ad aver preso di mira gli agenti, il ventunenne a un certo punto si è gettato sul cofano di una delle volanti, assaltando l'automobile insieme ad alcuni dei presenti. In quei momenti, duranti la fase più concitata dell'intervento, l'automobile è stata danneggiata.

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Il ventunenne si è gettato sull'automobile della polizia locale mentre al volante si trovava una persona che indossava una maglietta bianca. In molti hanno pensato, vedendo i video diramati sui social, che potesse trattarsi di uno dei partecipanti al compleanno, per un tentato furto all'automobile. Questa versione, però, è stata prontamente smentita dal comando stesso della polizia locale di Roma Capitale.

"Non vi è stato alcun tentativo di furto o sottrazione di un veicolo di servizio , diversamente da quanto riportato in alcune ricostruzioni diffuse attraverso video circolati nelle ore successive ai fatti – hanno reso noto – Alla guida dell'autovettura era infatti un agente della Polizia Locale in abiti civili, che stava provvedendo a spostare tempestivamente il mezzo in un'area sicura per sottrarlo ai danneggiamenti e garantire la sicurezza degli operatori e dei presenti".

Al termine delle operazioni sono state fermate tre persone e accompagnate presso gli uffici competenti, dove sono state eseguite le procedure di identificazione e gli accertamenti di rito: fra loro anche il ventunenne. Nel frattempo i due agenti della polizia locale rimasti feriti sono stati trasportati presso l'ospedale Santo Spirito per le cure del caso, dove si trovano ancora oggi.