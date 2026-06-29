Rapina in un bar su via Tiburtina a Roma, il dipendente reagisce e gli sparano a una gamba

Due uomini armati e con il volto coperto hanno assaltato un bar in via Tiburtina. Portati via 360 euro dalla cassa, il dipendente è stato ferito mentre tentava di fermarli.

Immagine di repertorio

Una rapina a mano armata è finita con un uomo ferito nella notte nel quartiere Collatino, a Roma. Intorno all'una e mezza di lunedì 29 giugno due uomini, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione in un bar di via Tiburtina e hanno minacciato il dipendente presente nel locale per farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. Quando l'uomo ha tentato di opporsi al colpo, uno dei due rapinatori ha esploso un colpo di pistola che lo ha raggiunto a una gamba. Trasportato per tempo all'ospedale, non è in pericolo di vita.

Rubati pochi euro, ferito alla gamba un dipendente del bar

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono riusciti a impossessarsi di circa 360 euro custoditi nella cassa del bar. All'interno del locale era presente anche una cassettina blu dove veniva conservato l'incasso della giornata, ma durante la fuga i due l'hanno lasciata sul posto, allontanandosi subito dopo aver ferito il dipendente.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della polizia di Stato insieme al personale sanitario del 118. Il ferito è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato al Policlinico Umberto I, dove è stato affidato alle cure dei medici. I dettagli sulle sue condizioni non sono state rese note, ma non sarebbe in pericolo di vita.

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Le indagini della polizia di Stato

Le indagini sono ora affidate agli investigatori della Squadra Mobile e agli specialisti della Polizia Scientifica. Gli agenti stanno effettuando tutti gli accertamenti utili per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare i due rapinatori. Al vaglio ci sono anche tutti gli elementi raccolti sul luogo della rapina che potrebbero contribuire a rintracciare i responsabili del colpo.