Sfonda la porta di un bar per rapinarlo ma trova i dipendenti dentro: arrestato a Roma

Pensava di rubare il registratore di cassa, ma nel locale c’erano ancora i lavoratori. Ha minacciato il personale prima di essere bloccato dai carabinieri.

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Ha sfondato la porta di un bar nel quartiere Appio-San Giovanni per portare via il registratore di cassa, ma una volta entrato si è trovato faccia a faccia con i dipendenti che stavano ancora lavorando all'interno del locale. Il tentativo di furto, avvenuto nella serata di venerdì 12 giugno in via Domenico Fontana a Roma, si è così trasformato in una scena di tensione culminata con minacce al personale e con l'arresto del ladro da parte dei carabinieri. L'arresto dell'uomo, un 38enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato convalidato dal giudice nella mattinata successiva.

Sfonda la porta del bar ma trova il locale ancora occupato

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 38enne avrebbe forzato e scardinato la porta d'ingresso dell'attività commerciale per introdursi all'interno e impossessarsi del registratore di cassa. I suoi piani sono però saltati nel giro di pochi istanti. All'interno del locale erano infatti ancora presenti i dipendenti, impegnati nelle attività successive alla chiusura. L'incontro inatteso avrebbe colto di sorpresa l'uomo che, rendendosi conto di non poter portare a termine il colpo, avrebbe reagito con aggressività.

Le minacce ai dipendenti e l'arrivo dei carabinieri

Stando a quanto riferito dall'Arma, il 38enne ha iniziato a minacciare verbalmente il personale nel tentativo di aprirsi una via di fuga e allontanarsi dal bar. La situazione è stata notata da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto sono così intervenuti i carabinieri della stazione Roma Prenestina, che in quel momento stavano effettuando un servizio di controllo del territorio nella zona. I militari sono entrati nel locale e hanno bloccato l'uomo prima che riuscisse a fuggire.

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Il 38enne è stato arrestato con le accuse di tentata rapina e danneggiamento aggravato. Dopo il fermo è stato accompagnato davanti all'autorità giudiziaria.