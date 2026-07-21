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Poliziotta si finge dipendente di un fast food a Roma: salvato un uomo che aveva minacciato il suicidio

Una poliziotta della Questura di Roma è riuscita a salvare un uomo da un tentativo di suicidio: ha finto di essere una dipendente di un fast food.
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A cura di Ilaria Quattrone
Immagine di repertorio iStock
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Una poliziotta è riuscita a salvare un uomo da un tentativo di suicidio alla stazione di Roma Tiburtina. Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'agente ha finto di essere una dipendente di un fast food dello scalo ferroviario e lo ha convinto a recarsi nel locale della stazione dove poi è stato aiutato e assistito dagli operatori sanitari del 118.

L'uomo ha lanciato alla Questura di Roma, la segnalazione di essere intenzionato a togliersi la vita. Lo ha fatto utilizzando l'app YouPol, che è l'applicazione della polizia di Stato pensata proprio per le emergenze e le segnalazioni anonime dei cittadini. Gli investigatori, considerata la gravità della segnalazione, hanno immediatamente geolocalizzato il cellulare. Hanno così scoperto che l'uomo si trovava tra i binari della stazione Tiburtina.

Hanno provato a chiamarlo più volte, ma senza successo: l'uomo, infatti, rifiutava le telefonate. Una situazione sempre più critica e preoccupante. Dopo qualche minuto, per fortuna, ha telefonato uno dei numeri che lo aveva contattato. Ha risposto una poliziotta, che ha riconosciuto subito il numero. L'agente ha finto di essere la dipendente di un fast-food, comunicandogli che doveva ritirare un ordine dal locale.

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L'uomo però non aveva ordinato nulla, ma era in un evidente stato di agitazione e confusione. Il tono calmo e tranquillo della poliziotta, lo ha convinto a dirigersi verso il ristorante pur non avendo chiesto alcun cibo. Una volta lì, è stato immediatamente raggiunto dagli operatori sanitari del 118, allertati anche loro da quanto stava per succedere. I paramedici lo hanno preso subito in carico e gli hanno fornito tutte le cure e l'assistenza necessaria.

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