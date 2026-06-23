Tenta il suicidio nella notte al Ponte dell’Industria e rimane sospeso nel vuoto: salvato dai carabinieri

Paura nella notte a Roma Sud quando un 57enne ha minacciato il suicidio dal Ponte dell’Industria ed è rimasto sospeso nel vuoto prima dell’intervento dei carabinieri.

Il ponte dell’Industria (Foto da Roma si trasforma)

Ha minacciato di togliersi la vita dal Ponte dell'Industria, nel quartiere Ostiense a Roma, e per alcuni istanti è rimasto sospeso nel vuoto aggrappato alla struttura solo con le mani. A salvargli la vita è stato l'intervento dei carabinieri, che nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in sicurezza prima che precipitasse.

La chiamata ai carabinieri alle 2.30

L'allarme è scattato intorno alle 2.30, quando un uomo di 57 anni ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 annunciando l'intenzione di lanciarsi dal cosiddetto Ponte di Ferro. Sul posto sono arrivate in pochi minuti diverse pattuglie dei carabinieri delle stazioni Porta Portese e Garbatella.

I militari hanno individuato il 57enne arrampicato su un'impalcatura metallica adiacente alla struttura del ponte. L'uomo era in forte stato di agitazione e, secondo quanto ricostruito, avrebbe spiegato di voler compiere il gesto estremo a causa della fine della relazione con la moglie, dalla quale si sta separando. Tra le richieste avanzate ai soccorritori c'era quella di poterla vedere immediatamente.

L'uomo è rimasto appeso nel vuoto

Mentre i carabinieri cercavano di instaurare un dialogo con lui e di contattare la donna per riportare la situazione alla calma, la tensione è aumentata improvvisamente. A un certo punto il 57enne si è sporto oltre la struttura e si è lasciato andare nel vuoto, riuscendo però a rimanere appeso aggrappandosi con le mani ai tubi metallici.

Sono stati attimi di grande paura. Quattro carabinieri presenti sul posto si sono arrampicati rapidamente sulla struttura e sono riusciti a raggiungerlo prima che le forze lo abbandonassero. Dopo averlo afferrato, lo hanno bloccato e riportato in una posizione sicura, evitando che precipitasse. Una volta concluso il salvataggio, il 57enne è stato affidato ai sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza. L'uomo è stato quindi trasportato in codice rosso psichiatrico all'ospedale San Camillo, dove è stato preso in carico dai medici per le cure e gli accertamenti necessari.