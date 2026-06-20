Roma, 30enne tenta il suicidio a Ponte Garibaldi: carabinieri fanno una catena umana e lo salvano

Uno spettacolare salvataggio è stato messo in atto questa notte dai carabinieri che hanno salvato un uomo che voleva suicidarsi a Trastevere gettandosi da Ponte Garibaldi.

Tragedia sfiorata questa notte a Roma, nel quartiere di Trastevere. Una chiamata alle due di notte al 112 ha allertato diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia Roma Trastevere e una del Nucleo Radiomobile, intervenute d'urgenza su Ponte Garibaldi dopo la segnalazione di un uomo che minacciava di togliersi la vita gettandosi nel Tevere.

Quando i militari sono arrivati sul posto, si sono trovati di fronte a una situazione estremamente pericolosa: un 30enne, in evidente stato di alterazione emotiva, aveva già scavalcato il parapetto del ponte e minacciava di lanciarsi nel vuoto. I carabinieri sono intervenuti immediatamente: alcuni si sono sporti oltre la barriera per afferrarlo, mentre i colleghi li trattenevano per le gambe. Grazie all'azione coordinata dei militari, l'uomo è stato bloccato e riportato in sicurezza sulla carreggiata del ponte.

A rendere possibile lo spettacolare salvataggio è stata una catena umana messa immediatamente in atto dai militari, che non hanno esitato a sporgersi in modo molto pericoloso al fine di salvare la vita dell'uomo, totalmente disperato e deciso a togliersi la vita. Come mai abbia deciso di provare a suicidarsi non è ancora chiaro. L'uomo si trovava in stato di profonda fragilità: è un senza fissa dimora e probabilmente anche le dure condizioni di vita lo hanno portato a decidere per tentare l'estremo gesto. Un estremo gesto che fortunatamente non è riuscito grazie all'intervento dei Carabinieri, che si sono immediatamente attivati in pochi minuti per salvare la vita all'uomo di fronte a tantissime persone che hanno assistito alla scena.