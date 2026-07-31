Stefania Bonini scomparsa da Laurentina, il fratello: “Aiutatemi, potrebbe essere in pericolo”

Mino attraverso Fanpage.it lancia un appello per ritrovare sua sorella Stefania Bonini, scomparsa da Laurentina il 27 luglio scorso. È alta 1.63 metri e ha occhi azzurri, indossa maglietta e pantaloni neri e sandali.

Stefania Bonini

Stefania Bonini è scomparsa da Laurentina a Roma. Della cinquantanovenne non si hanno più notizie da lunedì scorso 27 luglio, quando si è allontanata dall'abitazione nella quale vive con suo fratello e non è più rientrata. Sono giorni concitati per i familiari, che non hanno contatti con lei. Suo fratello, Mino Bonini, che la cerca incessantemente, verso le ore 18 di lunedì ne ha denunciato la scomparsa dai carabinieri.

Mino ha lanciato un appello attraverso Fanpage.it, per chiedere a chi l'abbia vista di contattarlo: "Sono molto preoccupato per mia sorella, lunedì mattina sono uscito di casa per fare una commissione, al rientro ho trovato un biglietto in cui Stefania ha scritto che voleva andarsene perché si sentiva un peso. Ho paura che possa trovarsi in pericolo o che le sia successo qualcosa di brutto, sono già diverse notti che trascorre fuori casa, non ho idea di dove possa essere. Aiutatemi a ritrovarla".

Mino ci parla di sua sorella, con la quale conduce un programma televisivo di cucina su Canale 10. Una donna introversa, silenziosa e con poche amicizie. Poi un messaggio per lei: "Stefania per favore chiamami, fammi sapere che stai bene, ti vengo a prendere". Al momento non si esclude alcuna ipotesi, forse Stefania ha sentito qualcuno al telefono di casa, che l'ha convinta ad allontanarsi. Al momento da quanto si apprende purtroppo non risultano segnalzioni di avvistamenti. La speranza è che stia bene e che contatti presto suo fratello.

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L'identikit di Stefania Bonini

Stefania Bonini ha cinquantanove anni. È alta 1.63 metri, pesa 67 chili, ha occhi azzurri e capelli biondi tinti, che di solito porta legati con due mollettoni. Quando si è allontanata indossava una maglietta nera, pantaloni neri, sandali infradito con conchiglie o perline decorative. Non ha il telefonino, ma ha con sé i documenti.

Potrebbe essere a Roma città o in provincia di Latina

Le zone in cui è necessario fare particolare attenzione alla presenza di Stefania Bonini sono Laurentina, Torvajanica, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, ma anche in generale Roma città. Potrebbe inoltre trovarsi di passaggio alle stazioni ferroviarie, fermate degli autobus oppure in metropolitana.

La cinquantanovenne infatti ha la patente ma non l'auto, si è allontanata a piedi e potrebbe esseresi spostata utilizzando i mezzi pubblici. Chi la vedesse è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il fratello al 3515434755. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.