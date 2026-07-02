Enzo Profili scomparso da Tarquinia, continuano le ricerche: “Attenzione anche a Orbetello e Capalbio”

Scomparso da Tarquinia a metà giugno, Enzo Profili potrebbe trovarsi a Orbetello o Capalbio. Nel frattempo la sua Smart non è ancora stata avvistata.

Renzo Profili.

Ancora nessun riscontro dopo la scomparsa di Enzo Profili da Tarquinia. L'anziano, un uomo di 89 anni, è scomparso lo scorso 18 giugno 2026, mentre si trovava davanti all'ospedale di Tarquinia in attesa di una persona: è salito a bordo della sua automobile, una Smart bianca targata EG926EG. Ed è sparito. L'allarme è scattato immediatamente: ha problemi di memoria e questo fa aumentare l'apprensione da parte della sua famiglia e dei suoi nipoti. La preoccupazione è che possa essersi dimenticato cosa stesse facendo davanti all'ospedale e, forse annoiato dall'attesa, possa essersi recato altrove. Ma dove, ancora, non si sa.

Le ricerche continuano, l'automobile sparita nel nulla: "Potrebbe aver viaggiato fino a Orbetello o Capalbio"

Sono trascorse due settimane da quando, giovedì 18 giugno 2026, Enzo Profili è scomparso da Tarquinia. Ha fatto perdere le sue tracce: l'ottantanovenne è scomparso dall'ospedale di Tarquinia, dove si trovava in attesa di una persona. È salito in automobile, ha messo in moto ed è andato via. Dove, non si sa. "Trovarlo è difficile, ma a quanto pare anche rintracciare l'automobile non è facile. Sembra che sia stata inghiottita nel nulla", hanno sempre dichiarato i parenti a Fanpage.it.

La cittadina di Tarquinia è scandagliata dalla ricerche degli inquirenti dal momento della scomparsa. Gli agenti hanno passato al vaglio le immagini dei filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza della zona per cercare di ricostruire il percorso dell'anziano prima di scomparire. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l'uomo dall'ospedale avrebbe attraversato la città. Poi, arrivato a una rotonda, si sono perse le tracce di lui e della sua automobile, una Smart bianca targata EG926EG. L'ipotesi, visto la mancanza di riscontri nella cittadina del Viterbese e nei dintorni, è che possa essersi spostato più a nord, attraversando il confine e spostandosi in Toscana, forse fermandosi fra Capalbio e Orbetello. La famiglia resta in attesa e spera in qualche segnalazione nel litorale dell'alta Maremma.

L’automobile di Enzo Profili.

Come riconoscere Enzo Profili, scomparso da Tarquinia

Profili è scomparso due settimane fa a bordo della sua automobile, una Smart bianca targata EG926EG. Al momento della scomparsa indossava una maglietta a maniche corte beige e pantaloni blu avion. Di corporatura esile, è alto 1,65 metri, ha i capelli castani e indossa un toupet. Sopra all'orecchio destro aveva un cerotto, come mostra la foto in apertura dell'articolo. In caso di necessità o se si è intenzionati a inviare una segnalazione è possibile contattare il numero messo a disposizione dall'associazione per la ricerca di persone scomparse Pronto Penelope 339 6514799 o direttamente al numero unico per le emergenze 112 segnalando eventuali avvistamenti sia di Enzo Profili che della sua Smart bianca: riuscire a capire dove si trovi l'automobile rappresenterebbe un indizio importante e un elemento che potrebbe avvicinarci al ritrovamento dell'anziano.