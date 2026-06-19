Renzo Profili scomparso da Tarquinia, la famiglia: “Era in ospedale, ha problemi di memoria”

Renzo Profili ha 89 anni ed è scomparso da Tarquinia. Al momento della scomparsa si trovava in ospedale. La preoccupazione è alta, ha problemi di memoria.

Renzo Profili.

C'è apprensione per Renzo Profili, ottantanovenne scomparso dall'ospedale di Tarquinia ieri mattina, nella giornata di giovedì 18 giugno 2026. L'uomo è uscito dalla struttura sanitaria, è salito a bordo della sua automobile, una Smart bianca, ed è sparito nel nulla. A quasi 24 ore dalla sua scomparsa, le ricerche continuano senza sosta per cercare di rintracciare l'uomo.

La scomparsa di Renzo Profili, sparito dall'ospedale di Tarquinia

La scomparsa dell'ottantanovenne risale alla giornata di ieri, giovedì 18 giugno 2026, quando l'uomo è uscito dal nosocomio di Tarquinia, in provincia di Viterbo, dove si trovava e si è allontanato a bordo della sua automobile verso le ore 11. L'uomo si è allontanato alla guida di una Smart bianca targata EG926EG. A Lanciare l'allarme, rivolgendosi a Penelope Lazio ODV, Associazione Persone Scomparse, è stata la sua famiglia molto preoccupata. Secondo quanto riportato proprio nell'appello diffuso da Penelope, infatti, l'uomo avrebbe avere dei problemi di memoria: potrebbe aver perso la memoria e avere un principio di demenza senile. Anche per questo è ancora più importante cercare di intervenire nel minor tempo possibile per cercare di rintracciarlo al più presto.

Come riconoscere l'ottantanovenne scomparso dall'ospedale di Tarquinia

Al momento della scomparsa l'ottantanovenne indossava una maglietta a maniche corte beige e pantaloni blu avion. È alto 1,65 e ha una corporatura esile. Ha i capelli castani e indossa un toupet. Al momento dell'allontanamento, inoltre, indossava un cerotto sopra l'orecchio destro, come mostra la foto in apertura di articolo. Chiunque dovesse vedere l'ottantanovenne scomparso o l'automobile a bordo della quale si è allontanato dall'ospedale di Tarquinia prima di sparire nel nulla o avesse necessità di ulteriori informazioni, può rivolgersi al numero messo a disposizione dall'associazione per la ricerca di persone scomparse Pronto Penelope 339 6514799 o direttamente al numero unico per le emergenze 112 segnalando eventuali avvistamenti.