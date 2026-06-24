Enzo Profili scomparso da Tarquinia, la famiglia: “Dopo giorni di ricerche, l’auto sembra inghiottita nel nulla”

“Dopo giorni di ricerche non c’è traccia dello zio, né della sua automobile: sono scomparsi del nulla”, le parole a Fanpage.it della nipote di Enzo Profili, scomparso da Tarquinia.

Enzo Profili è scomparso da Tarquinia giovedì 18 giugno 2026. Si trovava davanti all'ospedale, in attesa di una persona, quando all'improvviso è salito a bordo della sua automobile, una Smart bianca targata EG926EG, ed è scomparso nel nulla. La famiglia ha immediatamente lanciato l'allarme, preoccupata: Profili, ottantanovenne, ha problemi di memoria. "Forse stava aspettando da parecchio tempo: potrebbe essersi annoiato, dimenticato della persona all'interno dell'ospedale e aver deciso di andare via a bordo dell'automobile", spiega a Fanpage.it la famiglia.

Le telecamere dell'ospedale hanno inizialmente seguito il suo percorso, poi si sono completamente perse le tracce dell'automobile. "Per logica, pensiamo che sia più facile trovare un’automobile che una persona che può essersi persa in un bosco, nella macchia, in campagna…", continuano a spiegare i familiari.

Proprio per cercare di rintracciare l'automobile e, di conseguenza, organizzare al meglio le ricerche, già dalla giornata di ieri, martedì 23 giugno, Fanpage.it ha appreso che sono stati impiegati elicotteri dei vigili del fuoco della Guardia di Finanza. Lo scopo è proprio quello di individuare l'automobile e poi coordinare delle nuove ricerche per cercare di raggiungere l'ottantanovenne. Impossibile pensare di geolocalizzarlo in altro modo: quando è scomparso era senza cellulare.

Scompare da Tarquinia in auto a 89 anni, le zone da attenzionare

Non è chiaro dove possa essere andato Enzo Profili dopo essersi allontanato dall'ospedale a bordo della sua automobile. "La sua intera famiglia è a Viterbo, così come i suoi amici e le persone con cui ha lavorato. Non abbiamo idea di dove possa essere andato. La nostra ipotesi è che possa aver ricevuto una telefonata da qualcuno e che possano avergli dato appuntamento da qualche parte", spiegano ancora i familiari.

L’automobile di Enzo Profili.

L'ottantanovenne manca da casa da quasi una settimana intera: le ricerche stanno continuando senza sosta per cercare di rintracciare l'uomo al più presto. Al vaglio degli agenti della Polizia di Stato, che si stanno occupando delle ricerche, i video delle telecamere di sorveglianza dell'ospedale: lo scopo è quello di riuscire a ricostruire tutti i suoi spostamenti dopo essersi allontanato. Anche per questo, nei giorni scorsi, la famiglia aveva lanciato un appello a chiunque possedesse delle videocamere di sorveglianza in tutta la zona del litorale del Viterbese.

Come riconoscere Enzo Profili: aveva un cerotto su un orecchio

Quando è scomparso l'ottantanovenne indossava una maglietta a maniche corte beige e un paio di pantaloni blu avion. Alto 1,65, ha una corporatura esile, i capelli castani e indossa un toupet. Come anticipato, l'automobile su cui viaggiava è una Smart bianca targata EG926EG. All'orecchio destro indossa un cerotto. A occuparsi del caso, l'associazione persone scomparse Penelope che mette a disposizione il suo centralino in caso di avvistamenti o di necessità di ulteriori informazioni. Ricordiamo che, eventualmente, è sempre possibile rivolgersi al numero unico di emergenza 112.