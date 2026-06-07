È Lorenzo Casale il motociclista 20enne morto in un’incidente sull’Appia a Monte San Biagio

Lorenzo Casale è morto dopo essersi scontrato con un’auto sulla via Appia. Il sindaco di Monte San Biagio: “La comunità si stringe attorno alla famiglia”.

Lorenzo Casale (Foto da Facebook)

Aveva solo vent'anni Lorenzo Casale, giovane motociclista morto in un incidente sulla via Appia, all'altezza di Monte San Biagio, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026. Secondo i primi rilievi e testimonianze, Casale era alla guida della sua moto quando, al chilometro 114,900, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri da casa della famiglia Casale e tutta la comunità del paese è rimasta sconvolta dall'accaduto.

Il cordoglio di Monte San Biagio

In tanti hanno espresso il dolore per la scomparsa del ragazzo attraverso i social, ricordando Lorenzo come una persona generosa, sorridente e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. "Questa notte il nostro paese è stato colpito da una tragedia – hanno scritto in un messaggio le parrocchie di Monte San Biagio -: un incidente stradale che ha causato la morte di Lorenzo Casale. Preghiamo il Signore perché accolga Lorenzo nella sua pace e doni consolazione e speranza alla mamma Clelia, al papà Massimo e alla sorella Lucrezia".

Anche Federico Carnevale, sindaco del paese e presidente della Provincia di Latina, ha espresso il suo cordoglio: "La comunità di Monte San Biagio si stringe attorno alla famiglia di Lorenzo Casale in questo momento di grande dolore.A loro giungano la mia vicinanza e le più sincere condoglianze"

Sull'esatta dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il ventenne proseguiranno le indagini delle forze dell'ordine. La conducente dell'auto, una ragazza di 24 anni, è rimasta sotto shock per quanto successo.