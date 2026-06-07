È Lorenzo Casale il motociclista 20enne morto in un’incidente sull’Appia a Monte San Biagio
Aveva solo vent'anni Lorenzo Casale, giovane motociclista morto in un incidente sulla via Appia, all'altezza di Monte San Biagio, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026. Secondo i primi rilievi e testimonianze, Casale era alla guida della sua moto quando, al chilometro 114,900, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri da casa della famiglia Casale e tutta la comunità del paese è rimasta sconvolta dall'accaduto.
Il cordoglio di Monte San Biagio
In tanti hanno espresso il dolore per la scomparsa del ragazzo attraverso i social, ricordando Lorenzo come una persona generosa, sorridente e sempre disponibile ad aiutare il prossimo. "Questa notte il nostro paese è stato colpito da una tragedia – hanno scritto in un messaggio le parrocchie di Monte San Biagio -: un incidente stradale che ha causato la morte di Lorenzo Casale. Preghiamo il Signore perché accolga Lorenzo nella sua pace e doni consolazione e speranza alla mamma Clelia, al papà Massimo e alla sorella Lucrezia".
Anche Federico Carnevale, sindaco del paese e presidente della Provincia di Latina, ha espresso il suo cordoglio: "La comunità di Monte San Biagio si stringe attorno alla famiglia di Lorenzo Casale in questo momento di grande dolore.A loro giungano la mia vicinanza e le più sincere condoglianze"
Sull'esatta dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il ventenne proseguiranno le indagini delle forze dell'ordine. La conducente dell'auto, una ragazza di 24 anni, è rimasta sotto shock per quanto successo.