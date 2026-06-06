Scontro tra auto e moto sull’Appia a Monte San Biagio: morto un uomo, strada chiusa

Un tragico incidente è avvenuto sull’Appia all’altezza di Monte San Biagio: un motociclista è morto dopo essersi scontrato con un’auto al km 114,900.

Un motociclista è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla via Appia, all'altezza di Monte San Biagio. Secondo le prime informazioni, il centauro si è scontrato con un'auto al km 114,900, rovinando a terra in modo molto violento e morendo praticamente sul colpo. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della strada, un tratto dell'Appia è stato chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto le squadre Anas, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Cosa sia accaduto precisamente non è al momento ancora chiaro. Saranno le forze dell'ordine a ricostruire la dinamica del sinistro e ad attribuire eventuali responsabilità. Sarà ascoltato anche il conducente della macchina coinvolta nell'incidente, in modo da capire precisamente cosa è accaduto, oltre a eventuali testimoni. Il conducente dell'auto sarà sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Sul caso sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Per il motociclista, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, deciso a salvargli la vita, non è stato potuto fare altro che accertarne il decesso. L'impatto con l'auto e la successiva caduta al suolo sono stati infatti troppo violenti e le lesioni riportate troppo gravi, causandole la morte praticamente nell'immediato.

Non sono note le condizioni del conducente della macchina, anche se non dovrebbero essere gravi. Sotto shock per l'incidente, sarà accompagnato in ospedale per i test di rito, mentre la salma della vittima sarà trasportata in ospedale, in attesa dell'esame del medico legale.