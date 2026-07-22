È Fabrizio Gabiati il 63enne morto nello scontro due auto sull’Appia a Velletri

Lavoratore instancabile legato alla sua famiglia, così Genzano di Roma ricorda Fabrizio Gabiati. Il muratore 63enne è morto lunedì 20 luglio nell’incidente tra due auto in via Appia a Velletri.

Fabrizio Gabiati (Foto Facebook)

Si chiamava Fabrizio Gabiati il motociclista sessantatreenne morto nell'incidente stradale in via Appia a Velletri nel pomeriggio di lunedì scorso 20 luglio. Fabrizio faceva il muratore ed era originario di Genzano di Roma, la comunità si è stretta attorno alla famiglia con cordoglio, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Era conosciuto in città come una persona onesta, molto dedita al lavoro e legato alla sua famiglia.

L'altro automobilista è ancora grave in ospedale

Il bilancio dell'incidente sull'Appia oltre alla morte di Gabiati ha visto il ferimento di due persone, entrambe soccorse in codice rosso. Il conducente dell'altra auto, un quarantaquattrenne, è ricoverato al Policlinico di Tor Vergata a Roma, le sue condizioni sono gravi. Da quanto si apprende ha lesioni serie e la prognosi è riservata.

Lo scontro sull'Appia in cui è morto Fabrizio Gabiati

L'incidente sull'Appia

Al momento dell'incidente erano circa le ore 13.45, le due auto percorrevano via Appia nel territorio dei Castelli Romani. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate all'altezza del chilometro 34,500. L'impatto è stato violento e per il motociclista non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Quando il personale sanitario è arrivato sul posto era già deceduto. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto le persone rimaste intrappolate tra le lamiere dei veicoli. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale, che hanno gestito la viabilità, svolto i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto, e per risalire ad eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida.