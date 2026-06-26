Scontro tra un’auto e un pickup sulla Settevene Palo a Bracciano: un morto e un ferito grave

Scontro tra due auto sulla Sp4 tra Bracciano e Cerveteri, morto un 52enne, gravissimo un 66enne trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma. Ripercussioni su tutta la circumlacuale.

Foto di repertorio

Un morto e un ferito grave. È il bilancio del violento incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri giovedì 25 giugno in via Settevene Palo, la Strada provinciale 4 tra Bracciano e Cerveteri. Lo schianto ha coinvolto due veicoli, una Ford Focus e un pickup, con alla guida rispettivamente un uomo di 52 anni e uno di 66. Sul posto sono intervenuti dopo pochi minuti i carabinieri della stazione di Bracciano, i vigili del fuoco e il personale sanitario dell'Ares 118 con due eliambulanze e un'autolettiga. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice rosso in due diversi presidi ospedalieri: il 52enne al Padre Pio di Bracciano, dove è morto poco dopo, il 66enne al San Camillo di Roma, dove versa in condizioni gravissime.

Gravissimo al San Camillo con traumi multipli

Al momento le cause del sinistro risultato sconosciute. I due mezzi erano in regola, con bollo, assicurazione e revisione in ordine, ma sono stati comunque messi entrambi sotto sequestro per consentire ai militari di fare tutti i rilievi tecnici del caso, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'uomo di 66 anni, ricoverato nel nosocomio romano, al momento si trova nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata, a seguito dei numerosi traumi riportati in diverse parti del corpo. L'altro uomo vittima dello schianto, il 52enne, era stato trasportato a Bracciano vista la maggiore vicinanza dell'ospedale, a fronte di minori condizioni di stabilità, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Le ripercussioni sulla viabilità de e verso Bracciano

La viabilità è rimasta bloccata per diverse ore, ripristinata regolarmente solo nella serata di ieri, intorno alle 19. Le ripercussioni sul traffico si sono fatte sentire fino alla circumlacuale, ovvero il tratto della Sp4 che corre lungo le rive del lago, tra Bracciano e Trevignano Romano. Gli automobilisti da e verso le diverse località lacustri sono stati costretti a fare inversione fino alla riapertura di quel pezzo di strada, passando in via alternativa per la Braccianese — Sp493, l'Anguillarese — Sp11b o la Trevignanese — Sp12b.