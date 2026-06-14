Cristiano Cordoma, morto a 19 anni dopo una settimana di agonia: era stato travolto da un’auto a Latina

Cristiano Cordoma, studente del liceo Grassi di Latina, è morto al San Camillo una settimana dopo il grave incidente in scooter. Il conducente dell’auto si era presentato in questura il giorno dopo.

Foto da Facebook U.S. Città di Pontedera

Cristiano Cordoma non ce l'ha fatta. Il 19enne di Latina è morto oggi, domenica 14 giugno, all'ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato da una settimana dopo il grave incidente stradale avvenuto nel centro della città pontina. Lo studente era in sella a uno scooter insieme a una ragazza quando è stato travolto da un'auto all'incrocio tra via VI Novembre e via Pio VI. Il conducente della vettura, un 23enne, secondo quanto ricostruito dagli investigatori si sarebbe inizialmente allontanato senza prestare soccorso, per poi presentarsi il giorno successivo in questura accompagnato da un avvocato.

L'incidente stradale nel centro di Latina

L'incidente risale alla notte tra sabato 7 e domenica 8. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi è stato centrato da un'auto nel cuore di Latina. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza.

L'impatto è stato particolarmente violento. Cristiano Cordoma ha riportato ferite gravissime ed è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, tanto da rendere necessario il trasferimento al San Camillo di Roma, dove i medici hanno tentato per giorni di salvargli la vita. La ragazza che era con lui sullo scooter è rimasta ferita, ma non in pericolo di vita.

Dopo l'incidente, il conducente dell'auto si sarebbe allontanato dal luogo dello schianto senza fermarsi a prestare soccorso. Soltanto la mattina seguente il 23enne si è presentato in questura insieme al proprio legale, ammettendo le proprie responsabilità. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso.

Il cordoglio del liceo Grassi

Cristiano aveva 19 anni e frequentava il liceo scientifico Grassi di Latina. Tra pochi giorni avrebbe dovuto affrontare l'esame di maturità. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nella comunità scolastica. In un messaggio pubblicato sui social, il liceo ha espresso "profondo cordoglio" per la scomparsa del giovane, rivolgendo un pensiero alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che lo avevano conosciuto. Era anche un calciatore dell'US Città di Pontedera, società toscana che ha questa mattina ha scritto: "Tutta la società si stringe con affetto al dolore dei familiari a cui, in questo momento così triste e difficile, vanno le più sentite condoglianze".