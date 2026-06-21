Enzo Profili scomparso da Tarquinia, la famiglia: “Controllate le telecamere, forse lo hanno ripreso”

Si cerca ancora Enzo Profili, l’89enne con problemi di memoria scomparso da Tarquinia tre giorni fa. I nipoti: “Potrebbe essere stato ripreso in video, aiutateci a trovarlo”.

Renzo Profili.

Non si arrestano le ricerche di Renzo Profili, detto Enzo, scomparso da Tarquinia lo scorso giovedì 18 giugno mentre stava aspettando una persona davanti all'ospedale della cittadina del Viterbese. Nel frattempo, la famiglia dell'uomo ha lanciato un appello: "Chiediamo a chiunque possedesse delle telecamere di sorveglianza private nella zona del litorale viterbese di guarda le registrazioni del 18 giugno alle ore 11". La speranza è quella di poter avvistare l'ottantanovenne o l'automobile a bordo della quale si è allontanato.

"Cerchiamo qualche indizio che ci faccia capire in quale direzione si sia allontanato nostro zio, ringraziamo tutti coloro che ci potranno fornire qualsiasi dettaglio, siamo molto preoccupati", ribadiscono anche a Fanpage.it i nipoti dell'uomo che ha dei problemi di memoria.

La scomparsa di Enzo Profili da Tarquinia quattro giorni fa

A preoccupare la famiglia di Profili, il fatto che abbia dei problemi di memoria. L'uomo, ottantanovenne, si è allontanato da solo guidando la sua automobile, una Smart bianca targata EG926EG, dall'ospedale di Tarquinia, davanti al quale si trovava in attesa di una persona. Poi è partito in auto e ha fatto perdere le sue tracce.

A far scattare l'allarme i parenti, mentre Penelope Lazio ODV, Associazione Persone Scomparse ha rilanciato l'appello per ritrovarlo, precisando che potrebbe aver perso la memoria e avere un principio di demenza senile. Per questa ragione è necessario ritrovarlo nel minor tempo possibile.

Riconoscere Enzo Profili: l'appello per ritrovarlo

Quando è scomparso Profili indossava una maglietta a maniche corte beige e un paio di pantaloni blu avion. Alto 1,65, ha una corporatura esile, i capelli castani e indossa un toupet. Quando si è allontanato con la sua auto bianca aveva un cerotto sopra l'orecchio destro, come mostra la foto in basso.

Chiunque dovesse vedere l'ottantanovenne scomparso o l'automobile a bordo della quale si è allontanato dall'ospedale di Tarquinia può rivolgersi al numero messo a disposizione dall'associazione per la ricerca di persone scomparse Pronto Penelope 339 6514799, al numero unico per le emergenze 112 segnalando eventuali avvistamenti o direttamente ai numeri messi a disposizione dai parenti: 3381768129 e 3314910086.