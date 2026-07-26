Monti, manager Usa derubato dell’orologio da 84mila euro fuori dall’hotel: arrestati due giovani

Un manager americano è stato aggredito nel rione Monti e rapinato del Patek Philippe da 84mila euro. I due sospettati sono stati arrestati a Tor Bella Monaca.

Rione Monti a Roma

Lo hanno adocchiato nella hall dell’albergo, hanno aspettato che uscisse e in pochi secondi gli hanno strappato dal polso un Patek Philippe da 84mila euro. La rapina è avvenuta la sera di lunedì 20 luglio davanti all’hotel Urbana, nel rione Monti, a Roma. La vittima è un manager statunitense di 49 anni, direttore di un fondo d’investimento arrivato nella Capitale per una vacanza. Per il colpo sono stati arrestati due giovani di 24 e 28 anni, rintracciati in seguito in un appartamento occupato a Tor Bella Monaca.

Lo scippo fuori dalla hall del'hotel

Secondo quanto ricostruito attraverso le telecamere dell’hotel e la dashcam dell’auto prenotata dalla vittima, i due sarebbero entrati nella struttura confondendosi tra i clienti. Indossavano magliette e cappellini e, una volta notato l’orologio, avrebbero deciso di seguire il turista all’esterno. Il manager stava aspettando la vettura chiamata tramite un’app quando uno dei due gli si sarebbe avventato contro. Il 24enne avrebbe afferrato il cronografo e glielo avrebbe strappato dal polso, mentre il complice di 28 anni sarebbe rimasto poco distante a controllare la situazione.

Come riporta Il Messaggero, dopo aver preso l’orologio i due sono scappati a piedi tra le strade del centro. Nella colluttazione, però, l’aggressore avrebbe perso il proprio telefono cellulare. Il dispositivo è risultato intestato a un prestanome, ma ha comunque fornito agli investigatori un primo elemento da cui partire.

Leggi anche Autobus esce fuori strada e si schianta contro il cancello di un condominio: ferite due persone

I due rapinatori arrestati a Tor Bella Monaca

La denuncia del 49enne ha fatto scattare le indagini. Gli agenti hanno esaminato i filmati raccolti dentro e fuori l’albergo e li hanno confrontati con le immagini di persone già fotosegnalate per reati simili. In questo modo sarebbero riusciti a identificare prima il 28enne, già noto alle forze dell’ordine, e poi il presunto complice.

Le ricerche sono iniziate tra le vie dell’Esquilino e si sono successivamente spostate nella periferia est della Capitale. I due sono stati infine trovati all’interno di un appartamento occupato a Tor Bella Monaca e arrestati con l’accusa di rapina aggravata.