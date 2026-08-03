Camper contro pullman fra Terni e Rieti: l’incidente forse ripreso da una dash cam

L’incidente fra camper, pullman e auto potrebbe essere stato ripreso da una dashcam: il video aiuterà gli inquirenti nella ricostruzione dei fatti.

Sono ancora in corso le indagini per cercare di chiarire l'esatta dinamica dello scontro fra camper, pullman e tre auto che nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, ha portato alla morte di sei persone e al ferimento di altre 34: due di loro restano in condizioni critiche. In miglioramento, come appreso da Fanpage.it, la donna trasferita in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma.

Nel frattempo gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti nell'impatto. Non è escluso, però, che presto possano acquisire anche le immagini di una dash cam che si sarebbe trovata a bordo del pullman. La dash cam potrebbe aver ripreso l'intero incidente. Nel frattempo la Procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo sullo scontro.

La carreggiata della Terni–Rieti.

L'incidente fra Terni e Rieti: l'incidente forse ripreso da una dash cam

Nel frattempo, mentre medici e infermieri stanno facendo tutto il possibile per salvare le persone ferite che si trovano nelle condizioni più critiche, restano ancora in corso le indagini. Da chiarire, oltre all'esatta dinamica dello scontro, anche cosa abbia causa l'incidente. Diverse le ipotesi passate al vaglio dagli inquirenti che non escludono neanche quella del malore del conducente del camper o del colpo di sonno. Quella che sembra essere, almeno finora, la più accreditata però è che possa essere stata la tragica conseguenza di un sorpasso azzardato in un punto in cui è vietato.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada di Terni e quella di Rieti. Questi ultimi stanno verificando la presenza di una dashcam a bordo dei veicoli coinvolti: qualora fosse presente, rappresenterebbe un documento fondamentale nella ricostruzione dei fatti e dell'esatta dinamica dello scontro. Nel frattempo, gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze di chi si trovava a bordo del pullman. Saranno disposte oggi, infine, i risultati delle autopsia sui corpi delle persone che hanno perso la vita nell'incidente: sui due conducenti deceduti saranno svolti anche esami alcolemici e su altre sostanze, acquisiti i loro telefonini.

A sinistra il terribile incidente, a destra Giampiero Colasanti.

Come stanno le persone ferite e chi sono le vittime dell'incidente: la coppia in camper e i conducenti del pullman

Ad eseguire il sorpasso, secondo questa ipotesi, sarebbe stato il camper su cui viaggiavano Giampiero Colasanti e la compagna Daniela Bellanca che avrebbe invaso completamente la carreggiata opposta. Lo scontro frontale fra camper e il pullman navetta per le Cascate delle Marmore è stato violentissimo.

Daniela Bellanca, la compagna di Colasanti che si trovava sul camper con lui.

A perdere la vita, a causa dell'impatto, oltre alle persone sul camper, anche i due conducenti del pullman fra cui il quarantanovenne Federico Romualdo, e due passeggeri. Il conducente potrebbe aver provato a sterzare a sinistra con forza, ma non è riuscito a evitare l'impatto col pullman né a frenare. Dopo l'impatto, addosso al pullman sono finite anche le auto. Nel frattempo, restano ferite 34 persone, alcune di loro si trovano in condizioni gravi.

Federico Romualdi, uno dei due conducenti del pullman morti nello scontro.

Restano 34 le persone rimaste ferite. Ares 118 ha provveduto a soccorrere le persone e a trasportarle nei nosocomi della regione Lazio: una è stata trasferita a bordo dell'elisoccorso al policlinico Agostino Gemelli di Roma, tredici in quello di Rieti, di cui una in codice rosso. Ricoverata nel nosocomio romano una sessantaduenne con trauma cranico, rimasta in osservazione per tutta la notte. Come appreso da Fanpage.it, le sue condizioni restano stabili e gli esami svolti finora hanno dato esito negativo.

L'incidente sulla Rieti–Terni.

I soccorritori del 118 Umbria, invece, hanno trasportato all’ospedale di Terni tre feriti in codice rosso (di cui uno con elisoccorso purtroppo deceduto). Altri otto feriti trasportati negli ospedali di Perugia, Spoleto e Foligno. La persona in condizioni più critiche si trova all'ospedale di Perugia, si tratta di un uomo di 58 anni residente nella regione Lazio.

"È ricoverato in prognosi riservata presso la Terapia Intensiva, diretta dal professor Edoardo De Robertis – fanno sapere in una nota della Azienda Ospedaliera di Perugia – Il paziente ha riportato un grave trauma cranico. Le condizioni cliniche permangono critiche: è in vita, sottoposto a ventilazione meccanica, in sedazione e in trattamento con le specifiche terapie intensive previste dal quadro clinico. La Direzione Sanitaria informa, inoltre, di aver attivato il servizio di supporto psicologico a favore dei familiari del paziente".

Soccorritori sul posto.

Scontro fra camper, pullman e tre auto: in strada restano i detriti

A testimonianza di quanto accaduto a metà del pomeriggio di ieri, verso le ore 16.20, sono rimasti i detriti dei veicoli coinvolti e circa 60 passeggeri scesi dal pullman su cui viaggiavano prima del fatale impatto: diversi fra loro hanno riportato delle ferite, alcuni sono in condizioni critiche, tutti sono stati prontamente trasferite in ospedale. Diverse le lamiere in strada, fra cui quelle del pullman e delle automobili finite in mezzo allo scontro fra i messi più pesanti. Come mostrano le foto scattate dopo l'impatto, per terra anche armadietti e altri mobili che si trovavano all'interno del camper, dove ha perso la vita la coppia di Narni.

Il pullman e una delle auto coinvolte

"Uno scenario di guerra, abbiamo salvato tante vite", è il commento della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti accorsa sul posto non appena appreso della notizia. "Seguo con profondo dolore e grande apprensione le conseguenze del gravissimo incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, lungo la superstrada Rieti-Terni, che ha coinvolto un autobus, alcune automobili e un camper – fa sapere con una nota Francesco Rocca, governatore della Regione Lazio – Il mio pensiero va innanzitutto alle vittime e alle loro famiglie, colpite da una tragedia terribile. Sono vicino alle persone rimaste ferite, ai loro cari e a tutti i passeggeri dell’autobus coinvolto, che stanno vivendo ore di paura e smarrimento. In un momento di dolore così profondo, l’intera comunità regionale si stringe alle vittime, ai feriti, ai passeggeri coinvolti e alle loro famiglie, condividendone l’angoscia e la sofferenza".