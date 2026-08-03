Incidente Terni-Rieti: Giampiero “Scintilla” Colasanti era alla guida del camper che si è schiantato sul pullman

Giampiero Colasanti viaggiava con la compagna Daniela Bellanca sul camper che si è scontrato con un pullman e 3 auto sulla Terni-Rieti: morte 6 persone, 34 feriti.

A sinistra il terribile incidente, a destra Giampiero Colasanti.

Sono passate meno di 24 ore dal tragico incidente che ha coinvolto un camper, un pullman e tre automobile lungo la statale 79 e che ha visto sei persone perdere la vita, a cui si aggiungono decine di feriti. È ancora difficile tracciare un esatto di bilancio dello scontro e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Ciò che è certo è che fra le persone che hanno perso la vita nel terribile schianto ci sono Giampiero Colasanti e la compagna Daniela Bellanca. L'uomo, conosciuto da tutti come Scintilla, si trovava al volante del camper, la compagna al suo fianco. Fra le persone morte dopo il violento impatto anche i due conducenti del pullman contro cui si sarebbe schiantato il camper, fra cui il quarantanovenne Federico Romualdi, e due passeggeri che si trovavano a bordo.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il camper avrebbe invaso la corsia opposta per effettuare un sorpasso dove la manovra era vietata e si sarebbe schiantato contro il camion.

La carreggiata della Terni–Rieti.

Chi sono Giampiero Colasanti e la compagna Daniela Bellanca: morti a bordo del camper durante un sorpasso

Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca si trovavano a bordo del camper quando, probabilmente durante un sorpasso azzardato, si è schiantato contro il pullman provocando il maxi incidente al confine fra Umbria e Lazio. Stava viaggiando sulla statale 79 Ternana, tra gli svincoli di Colli sul Velino e Piediluco, in provincia di Rieti, quando si è scontrato contro il pullman navetta diretto alle Cascate delle Marmore.

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Colasanti aveva 68 anni, Bellanca 62. Colasanti, di professione artigiano, era di Narni, dove era molto conosciuto per il suo impegno della Corsa all'Anello, la rievocazione medievale della città.

L'incidente sulla Rieti–Terni.

L'addio a Colansanti dalla Corsa all'Anello: "Eri il nostro pilastro da anni"

A ricordare Giampiero Colasanti a qualche ora dal terribile scontro è stato proprio il profilo ufficiale della manifestazione di Narni che, allegando una sua foto in apertura di articolo, gli ha dedicato qualche riga. A fare eco al loro ricordo amici e conoscenti dell'uomo che, leggendo quelle righe, non hanno tardato a manifestare il loro affetto nei confronti di Colasanti.

"Tutta la Corsa all’Anello è profondamente sconvolta dalla tragica notizia della scomparsa di Giampiero Colasanti, Scintilla per tutti noi.Da anni pilastro della Segreteria Tecnica, instancabile addetto agli stalli e capo scorta del Corteo Storico del Terziere Santa Maria, hai rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per tutta la nostra manifestazione – si legge nelle righe di ricordo a lui dedicate dalla Corsa all'Anello di Narni – La tua gentilezza, la tua serietà, la tua precisione quasi maniacale e le tue straordinarie capacità meccaniche, sempre messe al servizio della Corsa, lasciano un segno indelebile e un vuoto immenso nei nostri cuori. Mancherai tantissimo alla tua Segreteria Tecnica e ai tuoi Capitani, come amavi chiamarli tu. Ciao, Scintilla. Grazie per tutto quello che ci hai donato".