Altro incidente sulla Salaria tra Rieti e Roma dopo le 6 vittime sulla Terni-Rieti: morto un uomo

Un uomo è morto sulla Salaria tra Rieti e Roma, colto un malore alla guida. Un’altra vittima oggi oltre alle 6 persone decedute nel grave scontro sulla Terni-Rieti.

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Altra tragedia sulla strada oggi, altro incidente questa volta tra Rieti e Roma, nel quale è morto un uomo. Il sinsitro è avvenuto intorno alle ore 19 di domenica 2 agosto, nella stessa giornata in cui nel pomeriggio sei persone sono morte e 26 sono rimaste ferite tra le quali 3 gravi in un violento scontro frontale tra pullman, camper e tre auto nel territorio tra Lazio e Umbria. Strade di sangue nella regione, sale il numero delle vittime.

Secondo quanto appreso finora l'automobilista era alla guida della sua macchina e stava percorrendo via Salaria quando ha perso il controllo dell'auto in zona di San Giovanni Reatino, ha sbandato ed è deceduto, mentre viaggiava in direzione Roma. L'ipotesi al momento è che il condiucente sia stato colto da un malore improvviso, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Si tratterebbe di un incidente autonomo.

La scena è accaduta davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, per una persona le cui condizioni di salute sembravano serie. Sul posto è giunto il personale sanitario, che ha tentato di rianimare l'automobilista, purtroppo senza esito. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. La strada è stata temporaneamente chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine, poi riaperta.

Nel pomeriggio nel Reatino un gran dispiegamento di mezzi di soccorso tra cui ambulanze, eliamubulanze, automediche. Forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso del grave incidente avvenuto sulla strada Terni-Rieti. Sul sinistro indaga la polizia stradale, ora la Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale o per omicidio colposo plurimo, in base a quanto emergerà dai primi accertamenti.