Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Rieti, due morti: sono una donna e un giovane dipendente

Tragedia questa mattina a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Un locale della Pirotecnica Mattei è scoppiato, causando la morte di due persone. Nel 2023 un altro incidente mortale sempre nella stessa ditta, con un’intera famiglia uccisa.

Immagine di repertorio

Grave esplosione questa mattina in una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Per cause ancora da chiarire, sono scoppiati i locali dove era stipata la polvere da sparo per il confezionamento di fuochi d'artificio. Due persone sono morte: si tratta di una donna e un giovane, quest'ultimo uno dei dipendenti della ditta. Altri tre lavoratori, fortunatamente, sono rimasti illesi. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento di un vasto incendio scoppiato subito dopo l'esplosione. Al momento non si sa ancora l'identità delle persone decedute, ma dovrebbero essere entrambi dipendenti della ditta che non sono riusciti a mettersi in salvo in tempo.

Nel 2023 tre morti nella stessa azienda

Nel 2023, sempre nella stessa azienda si era verificato un altro incidente che aveva causato tre morti. In quel caso si trattava di una famiglia, padre e due figli rimasti uccisi da un'altra esplosione. Si chiamavano Franco, Anna e Claudio Colle, originari di Avezzano. Per questa tragedia nel 2025 i fratelli Mattei avevano patteggiato una pena di quattro anni di reclusione. In quel caso la procura di Rieti aveva chiesto il rinvio a giudizio per i reati di capolarato, disastro colposo e morte in conseguenza di altro reato.

L'esplosione questa mattina

Sul posto sono ancora in corso le operazioni di soccorso: le forze dell'ordine dovranno chiarire cosa è successo e la dinamica dell'incidente, ancora poco chiara. L'allarme è stato lanciato subito dopo la tragedia, con i residenti di Borgorose che hanno dichiarato di aver avvertito uno scoppio secco seguito da una folta colonna di fumo proprio in direzione della Pirotecnica Mattei. Sin da subito si è temuto il peggio: l'esplosione è stata devastante e non si aveva notizia di due persone, trovate poi purtroppo senza vita tra le macerie dai Vigili del Fuoco.

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