Franco Di Giulio e Monika Wojcik, marito e moglie, sono i motociclisti morti sulla superstrada Rieti-Terni

Rieti ed Ascrea sono in lutto per la morte di Franco Di Giulio e Monika Wojcik in un incidente con la moto sulla superstrada Rieti-Terni. L’ipotesi è che il 64enne abbia avuto un malore.

Franco Di Giulio e Monika Wojcik

Si chiamavano Franco Di Giulio e Monika Wojcik ed erano marito e moglie le due vittime del grave incidente avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni nella tarda serata di venerdì scorso 12 giugno. Forse a causa di un malore la moto a bordo della quale viaggiavano ha sbandato e si è scontrata con un'auto. Di Giulio aveva sessantaquattro anni ed era originario di Ascrea nel Reatino, mentre Wojcik aveva quarantatré anni ed era polacca. La notizia della loro improvvisa scomparsa ha scosso la comunità che si è stretta ai familiari, in attesa che le salme ricevano il nulla osta per i funerali. I corpi si trovano all'obitorio dell'ospedale De Lellis per l'autopsia.

I messaggi di cordoglio

Sono molti i messaggi di cordoglio per Franco Di Giulio e Monika Wojcik. La coppia viveva nel quartiere San Francesco a Rieti. Franco è stato impegnato a lungo nell'ambito del soccorso nelle ambulanze in occasione di eventi o manifestazioni sportive. Amava prendersi cura degli altri. Monika era generosa e sempre attenta ai bisogni delle persone meno fortunate.

"La Comunità Ascreana è nel dolore, per la tragica scomparsa del caro Franco Di Giulio e di sua moglie Monica" scrive su Facebook il sindaco Riccardo Nini. "Non ci sono parole che possano consolare familiari, parenti ed amici in queste ore di dolore, soltanto il cordoglio silenzioso di una intera. Comunità che si stringe nel loro ricordo, nell’affettuosa memoria del sorriso di Franco e della sua ilarità contagiosa, che mancherà tanto a tutti noi. Ai familiari la vicinaza, l’affetto e il profondo cordoglio di Ascrea".

"Ci mancherai Franco! Ascreano doc, come amavi sempre ricordare quando ci raggiungevi in piazza" scrivono dalla pro loco. Purtroppo ci ha lasciati insieme a sua moglie. Condoglianze da parte nostra a tutta la sua famiglia ed i suoi famigliari!".

Lo scontro in cui sono morti Franco Di Giulio e Monika Wojcik

Secondo quanto ricostruito al momento in cui si è verificato l'incidente in cui hanno perso la vita Franco Di Giulio e Monika Wojcik era sera. I due viaggiavano su una moto Yamaha guidata da Franco e stavano percorrendo la supestrada Rieti-Terni quando improvvisamente, il veicolo a due ruote ha sbandato e si è scontrato all’altezza di Villa Reatina, con un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

L'impatto è stato violento: per Di Giulio il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul posto. Wojcik è stata soccosa e trasportata in codice rosso con l'ambulanza all’ospedale de Lellis, ma è morta poco dopo. Le persone che viaggiavano a bordo della vettura sono rimaste illese. L'ipotesi maggiormente accreditata è che Franco abbia avuto un malore alla guida.