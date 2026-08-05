Incidente Terni-Rieti, disposte le autopsie sui corpi dei conducenti: continuano le indagini sulla strage

Disposte le autopsie sui corpi dei due conducenti alla guida del camper e del pullman che si sono scontrati sulla Rieti-Terni: quest’ultimo avrebbe provato fino all’ultimo istante a evitare lo schianto.

L'incidente sulla Rieti–Terni.

Continuano le indagini sul tragico incidente di domenica scorsa, 2 agosto 2026, che ha visto perdere la vita di sei persone e il ferimento di altre 34. Gli inquirenti hanno acquisito i video registrati da una dashcam che potrebbe aver ripreso anche l'incidente nell'esatto momento dello scontro frontale fra il camper e il pullman che, fino all'ultimo, avrebbe provato a evitare il mezzo pesante che gli stava venendo addosso. Nel frattempo sono state disposte anche le autopsie sui corpi dei due conducenti dei mezzi, entrambi morti nello scontro: Giampiero Colasanti alla guida del camper e Federico Romualdi a quella del pullman. Da chiarire se avessero fatto uso di alcool o altre sostanze prima di mettersi alla guida. A svolgere gli accertamenti la medica legale Letizia Sorace, come stabilito dalla la Procura di Terni, con titolare del fascicolo il sostituto Marco Stramaglia.

Da sinistra a destra: Giampiero Colasanti, Daniela Bellanca e Federico Romualdi. Sono le prime vittime la cui identità è stata diffusa dopo l'incidente.

Chi erano le sei vittime dello scontro: turisti e conducenti a bordo di camper e pullman

Oltre ai due conducenti, sono morte altre quattro persone nel tragico impatto. Si tratta di Giampiero Colasanti e della compagna Daniela Bellanca, che si trovavano a bordo del camper, di Federico Romualdi, Paolo Cosci, Graziella Baldini e Stefania Laurenzi.

Stefania Laurenzi.

Colansanti e Bellanca, rispettivamente di 68 e 62 anni, erano una coppia di Narni e si trovavano a bordo del camper. Cosci e Baldini, entrambi di 61, erano una coppia di turisti di Massa Carrara, mentre Federico Romualdi di 49 anni era uno dei conducenti del mezzo. Gli ultimi tre, insieme a Laurenzi, si trovavano a bordo del pullman.

Paolo Cosci e Graziella Baldini.

Come stanno le tre persone ferite gravemente: due restano in condizioni critiche

A seguito del tragico incidente si sono registrati 34 feriti. Tre le persone trasferite negli ospedali in codice rosso. La sessantaduenne ricoverata al policlinico Gemelli di Roma sembra essersi stabilizzata. Come appreso da Fanpage.it nei giorni scorsi, gli esami hanno dato esito negativo: è avvilita, ma il suo stato di salute sta migliorando ed è rimasta nel nosocomio in osservazione. Diversamente, invece, restano in condizioni critiche le persone ricoverate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e al Santa Maria di Terni: entrambi si trovano ancora in prognosi riservata.

L'incidente sulla Rieti–Terni.

Il fascicolo in Procura a Terni: si indaga per omicidio stradale plurimo

Nel frattempo continuano le indagini: dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, gli inquirenti passano al vaglio il video della dashcam che potrebbe rappresentare la prova schiacciante per ricostruire quanto accaduto. Fra le varie ipotesi un colpo di sonno o un malore da parte del conducente del camper: l'autopsia oggi servirà proprio per confermare o smentire queste possibilità. Secondo chi indaga, però, forse anche a causa della forte velocità con cui viaggiava il camper, potrebbe essersi trattato di un tentativo di sorpasso azzardato in un punto in cui non era permesso. Il conducente del pullman avrebbe provato a evitare l'impatto fino all'ultimo, ma non c'è stato niente da fare.

La Procura di Terni nel frattempo continua ad indagare per omicidio stradale plurimo e lesioni e ha dato il nulla osta alla restituzione tutte e quattro salme, fatta eccezione per quelle che saranno sottoposte all'autopsia.