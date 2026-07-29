Zoya esce di casa a Roma e scompare, l’appello del papà: “Aiutatemi a ritrovarla”

Sono ore di apprensione per i familiari di Zoya Agaphia Yaropolova. La 17enne si è allontanata da casa in zona Tufello/Jonio il 28 luglio e non è più rientrata.

Zoya Agaphia Yaropolova si è allontanata da casa in zona Tufello/Jonio a Roma e non è più rientrata. Della diciassettenne non si hanno più notizie dalla serata di ieri, martedì 28 luglio, quando è uscita intorno alle ore 22.45. Suo padre ne ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

Alexej ha pubblicato anche un appello sui social network, nei gruppi di quartiere, per chiedere a chi abbia visto Zoya, di chiamarlo o mandargli un messaggio: "Sono il papà di Zoya Agaphia Yaropolova, non abbiamo più sue notizie. Vi prego di contattarmi se la doveste avvistare. Qualunque informazione può essere utile, condividete il mio numero 331 384 97 46″. La speranza è che la diciassettene stia bene e che torni presto a casa.

L'identikit di Zoya Agaphia Yaropolova

Zoya Agaphia Yaropolova ha diciassette anni, è alta circa 1,60 metri. È di corporatura minuta e carnagione chiara, pesa 45 chili, ha capelli lunghi di colore rosso scuro e occhi neri. Ha cicatrici sulle braccia. È di nazionalità russa e non ha con sé i documenti. L'ultima posizione individuata attraverso il telefono dalla polizia è Tor Sapienza/Tor Cervara.

Le zone da attenzionare sono Tufello, Balduina, Trionfale, Tor Cervara, le stazioni dei treni, autobus, metro e ospedali. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare subito il Numero Unico delle Emergenze 112, il numero del padre al 331 384 97 46 oppure il Numero di Pronto Penelope al 3396514799. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.