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Alessandro Minnucci scomparso da Anguillara Sabazia, il fratello: “Aiutatemi, si è allontanato a piedi”

Ore di apprensione per i familiari di Alessandro Minnucci, scomparso questa mattina da Anguillara Sabazia. Il fratello Roberto: “Aiutatemi a ritrovarlo, si è allontanato a piedi”.
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A cura di Alessia Rabbai
Alessandro Minnucci
Alessandro Minnucci

Alessandro Minnucci è scomparso da Anguillara Sabazia alle porte di Roma. I familiari non hanno più sue notizie dalla mattina di oggi, mercoledì 17 giugno, quando è uscito di casa in zona Carlo Alberto della Chiesa, allontanandosi a piedi. A diffondere la notizia è suo fratello Roberto che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, preoccupato, ne ha denunciato la scomparsa dai carabinieri della stazione di Anguillara. Si tratta di un allontanamento volontario, ma la famiglia non ne conosce i motivi.

Il fratello: "Aiutatemi a ritrovarlo, si è allontanato a piedi"

"È da questa mattina che non abbiamo più notizie di mio fratello Alessandro, è alto 1,73 metri. Pensiamo si sia allontanato a piedi" scrive Roberto in un post social. Un appello quello a ritrovare Alessandro, pubblicato anche nei gruppi Facebook della città: "In questo momento chiediamo a tutti di unirsi in un unico obiettivo: aiutare a ritrovare Alessandro Minnucci, scomparso da questa mattina – scrive una cittadina – Per favorire la massima diffusione dell’appello. Vi chiediamo inoltre di condividere il più possibile questo post, evitando però di diffondere voci o informazioni non verificate. Ogni segnalazione può essere fondamentale. Facciamo sentire tutta la forza della nostra comunità. Aiutiamo Alessandro a tornare a casa". La speranza è che Alessandro stia bene, che dia sue notizie e che torni presto a casa.

Alessandro Minnucci potrebbe trovarsi ad Anguillara o essersi spostato

Alessandro Minnucci risiede ad Anguillara Sabazia e si ritiene che si sia allontanato a piedi. Potrebbe trovarsi ancora in città, ma non si esclude che si sia spostato, prendendo i mezzi pubblici. Bisogna fare particolare attenzione anche alle stazioni ferroviarie, alle fermate della metropolitana di Roma e degli autobus, dove Alessandro potrebbe trovarsi, mentre è in movimento. Se qualcuno lo avesse visto o avesse qualsiasi informazione utile, chiami il Numero Unico delle Emergenze 112, contatti il fratello Roberto Minnucci al 320 637 9337 oppure si rivolga ai carabinieri di Anguillara Sabazia.

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