Meteo domenica 26 luglio, allerta gialla per il maltempo: pioggia e temporali a Roma e nel Lazio

Piogge e temporali a Roma e nel Lazio, allerta gialla per domenica 26 luglio 2026: le previsioni prima della nuova ondata di calore.

Continua la breve pausa dal caldo intenso a Roma e nel Lazio, dove nei prossimi giorni è attesa una nuova ondata di calore a partire da martedì 28 luglio. Nel frattempo, però, nella giornata di domenica è atteso il maltempo: piogge, venti e temporali sono attese soprattutto nelle zone appenniniche, ma non è escluso che possano riguardare anche la Capitale, come spiegato nei giorni scorsi dal meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert.

In alcune zone della regione Lazio, però, le precipitazioni rischiano di arrivare con forza tanto che il dipartimento regionale ha diramato un bollettino di allerta proprio per la giornata di domenica.

Allerta gialla a Roma e nel Lazio: quali sono le zone evidenziate

Come mostra la cartina allegata in basso, sull'intera regione Lazio, compreso il territorio di Roma, sono attesi possibili rovesci. La criticità idrogeologica per temporali indicata sulla cartina riguarda le zone A, B e C: si tratta dei bacini costieri del Nord, il bacino medio del Tevere e l'Appennino di Rieti.

Nessuna allerta, invece, nelle altre zone della regione Lazio, quelle dalla D alla G che comprendono i bacini di Roma, l'Aniene, i bacini costieri del Sud e il bacino del Liri.

Le zone di allerta.

Domenica di piogge e temporali a Roma e nel Lazio: le previsioni del meteorologo

"Piogge e temporali più probabili nelle zone interne appenniniche, ma potrebbero anche raggiungere la Capitale: ciò causerà un ulteriore, anche se temporaneo, calo delle temperature, che in città potrebbero attestarsi su massime di 29 gradi. Ma le minime invece resteranno ancora piuttosto alte, con notti tropicali, durante le quali sarà difficile riposare bene – ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Galbiati – Passata la perturbazione, già da lunedì il tempo sarà in miglioramento, anche se non si esclude ancora qualche acquazzone in mattinata".

Ma dura poco: "Si rinforza di nuovo l'alta pressione, gradualmente ma costantemente. E le temperature si alzeranno di nuovo fino a una nuova ondata di caldo tra gli ultimi giorni di luglio e gli inizi di agosto", ha poi concluso.