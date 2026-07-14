Previsioni meteo Roma e Lazio: tra giovedì e venerdì picco del caldo fino a 38 gradi, poi calo termico

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tra il 15 e il 16 luglio il picco del caldo, con massime di 38 gradi nella Capitale. Tra domenica e l’inizio della prossima settimana calo termico.

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Il picco del caldo a Roma si attende tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio. Le massime arriveranno fino a 38 gradi nella zona urbana, e interesseranno le ore centrali. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana prospettano un quadro all'insegna della stabilità, con cielo sereno e valori molto al di sopra della media stagionale. A parlarcene è il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, che ci spiega cosa aspettarci dai prossimi giorni.

"Durante la settimana in corso farà ancora molto caldo, il picco dovrebbe essere tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con temperature fino a 37 gradi, fino a 38 nella zona urbana". Vediamo poi come il quadro cambia già ad inizio della prossima settimana, quando è previsto un calo termico.

Temperature minime fino a 26 gradi

L'esperto anticipa che nei prossimi giorni non saranno solo le temperature massime ad aumentare, ma anche le minime: "Le minime arriveranno fino a 25/26 gradi. La minima, ossia il momento meno caldo della giornata se non ci sono venti o fenomeni particolari, è appena prima dell'alba" spiega Galbiati. "I valori sono dunque molto sopra alla media, sia per le massime che per le minime. Il tempo resta stabile, con poca nuvolosità anche nel resto del Lazio. La novità sembra essere che sabato ci sarà un lieve calo, di un paio di gradi".

Calo termico tra domenica a inizio della prossima settimana

Tra sabato 18 luglio e l'inizio della prossima settimana ci attendiamo l'arrivo di correnti meno calde e aria più temperata. Galbiati spiega che ci sarà una tregua al caldo intenso, con valori molto più vivibili. "Già a partire da domenica, ma soprattutto a inizio della prossima settimana, anche al centro arriva un calo termico, con temperature più vicine alla norma, con uno stop al caldo. Non è chiaro però al momento se quest'aria più fresca porterà temporali".