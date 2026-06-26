Meteo a Roma e nel Lazio nel weekend del 29 giugno: “Temperature in aumento con quasi 30 gradi anche di notte”

Temperature fino a 37 gradi, con 27 anche di notte: il caldo non accenna a fermarsi a Roma e nel Lazio. Le previsioni del l’esperto meteo, Flavio Galbiati.

Temperature sempre più alte a Roma e nel Lazio in questo fine settimana di fine giugno dove, nella Capitale, molti hanno un assaggio di ferie grazie alla giornata di lunedì 29 giugno 2026, quando si celebrano San Pietro e San Paolo.

"Si tratta di una situazione davvero di caldo eccezionale, estremo – spiega il professor Galbiati a Fanpage.it – Questa alta pressione nordafricana, con una massa d'aria molto calda, che come già ripetuto più volte, si è spinta con la parte più rovente verso la Francia e adesso anche verso il Canale della Manica, adesso si sta piegando verso l'Italia centro-settentrionale. E porta ancora il caldo ad aumentare", sottolinea.

"Alta pressione significa naturalmente che la temperatura della massa d'aria è molto più calda del normale e che la temperatura aumenta. Anzi, fra weekend e i primi giorni della prossima settimana possiamo dire che certamente avremo dei valori record, con temperature che possono raggiungere anche i 37 gradi".

Notti calde: "Temperature non scendono dopo il tramonto, ferme anche a 27 gradi"

Un caldo che non riesce a dare tregua neppure una volta tramontato il sole. "Il problema è che anche le temperature minime notturne sono in aumento, quindi probabilmente non si scenderà nelle notti del weekend e dell'inizio settimana sotto i 24-26 gradi addirittura: diventa davvero pesante sopportare una situazione del genere, il disagio diventa davvero molto forte".

La ragione è presto detta: "Il tasso di umidità elevato, con l'alta pressione che schiaccia nei bassi strati dell'atmosfera, non porta rimescolamento: ne consegue che, oltre al calore, si accumula anche l'umidità".

Temperature fino a 37 gradi: "Percepito ancora più caldo"

Ma le temperature riportate, quelle che ci riporta il dottor Galbiati, sono inferiori rispetto a quelle percepite: "Quelle che vi forniamo noi sono quelle che potrebbero essere poi registrate dalle stazioni meteo certificate, quelle professionali, quelle che ci mostrano i valori più affidabili – spiega – Però in città l'effetto dell'isola di calore può anche portare a temperature ancora più alte e quindi una situazione davvero critica dal punto di vista anche sanitario".

Previsioni meteo nel weekend: non si escludono le piogge

L'anticiclone rinforzato garantirà una maggiore stabilità: "Impedisce i moti verticali che sono quelli che danno luogo i temporali, ma potrebbe esserci comunque qualche nuvola passeggera, un po' di velature, un po' di nuvole che interesseranno anche Roma nel corso dei prossimi giorni – spiega – Ma non è niente di eccezionale: ci troveremo davanti la classica situazione del cielo sereno un poco nuvoloso: con questa afa non si vedrà certo un cielo azzurro".

I temporali, però, potrebbero caratterizzare la giornata di venerdì 26 giugno, soprattutto sull'Appennino: "Ci aspettiamo precipitazioni a carattere isolato nella giornata di domani, ma si limitano a quelle aree e poi nel corso del del weekend si riduce questa possibilità".

Quando finisce il caldo a Roma e nel Lazio

Quando terminerà questa lunga ondata di calore è ancora difficile da dire. "Non si vede ancora una fine chiara, definita, affidabile dell'ondata di caldo: per ora, il weekend e l'inizio della prossima settimana si presentano con il massimo di questi effetti di calura, di caldo e di stabilità – spiega prima di ribadire – Le notti sono più che tropicali: quelle tropicali prevedono temperature che non scendono sotto i 20 gradi. In questo caso, invece, le temperature superano i 25 senza mai abbassarsi.".