Previsioni meteo Roma e Lazio 4 giugno: sole e caldo, nel weekend torna l’alta pressione

Tempo stabile e soleggiato e temperature in aumento sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 4 giugno. Nel weekend alta pressione, con massime fino a 29 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 4 giugno, registrano cielo poco nuvoloso, tempo bello e stabile in tutta la regione, qualche nuvola in più nelle zone appenniniche. La perturbazione che ha imperversato sul Lazio si è allontanata, ha portato maltempo con un'allerta gialla e una tromba d'aria, che si è abbattuta sulla Capitale.

La conta dei danni ha riguardato almeno 60 alberi caduti, tetti divelti, segnali stradali e marciapiedi danneggiati, specialmente nel III Municipio. Per un quadro di come sarà il tempo nei prossimi giorni e su cosa aspettarci da questa prima settimana di giugno abbiamo intervistato il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, che ci fa una panoramica.

Sole giovedì 4 e venerdì 5 giugno a Roma e nel Lazio

"Oggi, giovedì 4 giugno, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo stabile e soleggiato, con temperature non troppo alte" spiega Galbiati. "Venerdì 5 giugno tempo stabile con nubi sparse, con debole pioggia, che potrebbe interessare solo le zone interne del Lazio". Per ora il maltempo, almeno sulla Capitale, sembra lontano.

Alta pressione nel weekend di sabato 6 e domenica 7 giugno

Ma cosa dobbiamo attenderci dal primo fine settimata di giugno? Nel weekend, spiega l'esperto "assisteremo alla decisa rimonta dell'alta pressione, che coinvolgerà tutto il Centro-Sud dell'Italia. Il tempo sarà bello e stabile, con temperature in aumento e massime fino a 29 gradi nella Capitale nelle ore centrali. Sabato 6 giugno registreremo nubi passeggere e qualche nuvola in più in Appennino. Domenica 7 giugno tempo stabile in tutta Italia anche su Roma e nel Lazio, con qualche velatura di passaggio, temperature in aumento".