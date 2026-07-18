Ondata di caldo a Roma e nel Lazio, il meteorologo: “Da mercoledì temperature in calo”

Weekend di sole e caldo. Ma dalla metà della prossima settimana qualcosa potrebbe cambiare e le temperature tornare verso le medie stagionali.

Un fine settimana di caldo e sole, fatta eccezione per qualche leggera velatura nel Lazio: continua l'ondata di calore anche a Roma, dove le temperature da diverse settimane superano di gran lunga la media stagione. Temperature con 38 gradi, percepite come se fossero ben superiori ai 40. Eppure qualcosa, a partire dalla prossima settimana, potrebbe cambiare.

Che tempo fa nel weekend: ancora caldo fino a martedì

"Fino a martedì non ci sono modifiche alla situazione meteorologica attuale – esordisce il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati – Perché questo fine settimana vedrà sole, al limite qualche leggera velatura sul Lazio", ribadisce. "Sulla Capitale, troviamo ancora temperature ancora molto alte, quindi parliamo di 35-37 gradi centigradi in città per quanto riguarda le massime. Mentre per quanto riguarda le minime facciamo riferimento a temperature che oscillano fra i 25 e i 26 gradi centigradi, decisamente sopra la media: sono registrate soltanto poco prima dell'alba, cioè poco prima che sorga il sole".

La notte, invece, resta tropicale: "Durante quasi tutta la notte temperature sono ben più alte di questa minima, magari fino alla prima parte della notte si resta anche intorno sopra intorno ai 30 gradi centigradi – precisa il dottor Galbiati – Questo è davvero un disagio notevole".

Quando arriva il calo delle temperature a Roma e nel Lazio

"Fino a martedì questa situazione quasi invariata – spiega ancora Galbiati facendo riferimento alle alte temperature registrate in questi giorni – Perché l'aria più fresca che arriva a inizio settimana interessa il nord e il medio versante Adriatico dove, tra l'altro, martedì ci sarà una fase di maltempo piuttosto intensa", anticipa.

"Nella giornata di mercoledì, invece, con l'espansione di quest'aria un po' più fresca verso il sud, caleranno le temperature un po' dappertutto, in particolare sul Lazio – afferma – Quindi fra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio torneremo verso valori più in linea con la norma, anche perché già da mercoledì arriverà una ventilazione di maestrale, non forte, ma è segno del cambiamento".

Mercoledì arriva il maestrale: "Torna il caldo che rientra nelle medie stagioni"

Quanto ci dobbiamo aspettare di leggere sul termometro allora da mercoledì? "Le temperature si attesteranno intorno ai 30-32 gradi centigradi: adesso è difficile essere più dettagliati, non è un calo brusco e immediato perché non arriva proprio un contrasto termico tale da creare una situazione di questo tipo – precisa – Però sicuramente torniamo su valori da mercoledì più vicini alla norma che conosciamo grazie alle medie stagionali. Non farà fresco, ma possiamo tornare un pochino a respirare. E nel frattempo? Dobbiamo pazientare ancora".