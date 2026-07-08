Terza ondata di caldo: a Roma oggi temperature fino 34 gradi, la prossima settimana aumentano ancora

L’Italia si prepara alla terza ondata di caldo intenso della stagione. A Roma oggi massime di 34 gradi, giovedì possibili temporali nelle aree interne. Dalla prossima settimana le temperature aumentano anche nel Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 8 luglio, registrano cielo sereno o poco nuvoloso. Una terza ondata di caldo è attesa nei prossimi giorni sull'Italia. Per quanto riguarda la nostra regione il tempo sarà stabile, con valori oltre la media, che sembrano prolungarsi. Fanpage.it ha intervistato il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, per una panoramica su cosa dobbiamo attenderci oggi e nei prossimi giorni.

"Oggi il picco del caldo si registrerà soprattuto al Nord Italia, dove nelle città si potrebbero anche sfiorare i 40 gradi" spiega Galbiati. "Nella Capitale oggi le temperature dovrebbero rimanere piuttosto invariate.

Giovedì potrebbe esserci instabilità, con temporali di calore pomeridiani, specialmente al centro in Appennino. Sulle coste invece ci sarà solo qualche nuvola in più, sempre dalle ore pomeridiane. All'inizio della prossima settimana potrebbe esserci un'ulteriore intensificazione del caldo".

Oggi tempo stabile su Roma e Lazio e temperature fino a 34 gradi

Oggi, mercoledì 8 luglio, spiega l'esperto "si registra tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvioloso e caldo quasi invariato, sempre con valori al di sopra della media, con massime fino a 34 gradi nelle ore centrali della giornata".

Valori che resteranno invariati a Roma città, negli altri capoluoghi di provincia e generalmente nella regione, almeno fino al weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio. Anche le minime sono in leggero aumento attorno ai 20 gradi, ma da giovedì e nei giorni successivi potrebbero raggiungere i 24/25 gradi.

Nuovo rialzo delle temperature la prossima settimana

All'inizio della prossima settimana l'alta presisone persisterà su Roma e sul Lazio, con un possibile ultieriore rialzo delle temperature.