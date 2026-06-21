Caldo intenso a Roma, tra oggi e domani picco di 36 gradi in città e temporali di calore nel Lazio

L’alta pressione con la massa d’aria africana manterranno le temperature alte anche a Roma e nel Lazio, almeno fino i primi di luglio 2026. Tra oggi e domani il picco del caldo con 36 gradi, lunedì 22 giugno possibili temporali di calore anche sulla Capitale.

La Presse

Caldo intenso a Roma e nel Lazio nel weekend, il picco è previsto tra oggi, domenica 21 e domani, lunedì 22 giugno. Le temperature sono ben al di sopra della media stagionale, le stazioni meteo ufficiali registrano massime fino a 36 gradi. Abbiamo chiesto al meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati cosa dobbiamo aspettarci dalle previsioni del meteo della prossima settimana e quanto durerà ancora il caldo intenso di questi giorni. "I valori si manterrano alti e prolungati per molto, almeno fino ai primi di luglio" spiega l'esperto. Nella Capitale scarsa ventilazione, strade asfaltate e traffico contribuiscono a un maggiore riscaldamento".

"Ondate di caldo intenso ed eccezionale"

"Sono ondate di caldo intenso ed eccezionale" spiega Galbiati. Ad influire sull'indice di calore sarà anche la presenza di umidità, che farà percepire al nostro organismo temperature addirittura più alte. Anche le minime restano alte, con notti tropicali, durante le quali sarà facile avvertire una sensazione di disagio, dovuta ad caldo. "Almeno per tutta la prossima settimana continua l'anomalia termica.

Ad alzare le temperature è una massa d'aria africana molto calda, con l'alta pressione si ha un effetto di compressione verso il suolo. Trovandoci inoltre in prossimità del Solstizio d'estate, il sole è a picco e l'irradiazione è massima, lo si vede anche dal caratteristico cielo sereno per gran parte della giornata. Giornate che sono le più lunghe dell'anno, anche di sera fa caldo, perché l'irraggiamento è efficace per tante ore".

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Domani caldo intenso, possibili piogge e temporali anche a Roma

Domani, lunedì 22 giugno, continua l'esperto, si svilupperanno temporali nelle zone interne dell'Italia. "Si tratta, nello specifico, di temporali di calore o termoconvettivi, che non nascono dall'arrivo di una perturbazione o di un fronte freddo, ma in montagna o nelle zone limitrofe. Sono dovuti dal fatto che, nei bassi strati atmosferici, l'aria è molto calda e molto umida. Tende a salire in quota e a formare nuvole innocui o cumuli, dai quali si possono dunque generare temporali, in alcuni casi anche abbastanza intensi e con possibili grandinate.

Questi temporali saranno diffusi domani anche nelle aree più interne del Lazio e potrebbero avvicinarsi anche a Roma". Dunque domani non si escludono piogge e o temporali in alcune zone di Roma. Ancora instabilità martedì 23 giugno sulle zone interne della regione, che però non dovrebbe interessare la città, ma le zone a ridosso dell'Appennino. Per il resto della settimana è previsto tempo stabile e soleggiato, con temperature che resteranno sempre molto alte.