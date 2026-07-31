Previsioni meteo Roma, oggi e domani picco del caldo: temperature fino a 40 gradi in città

Bollino rosso e allerta 3 a Roma. Le temperature massime arrivano a 40 gradi, tra oggi e domani c’è il picco del caldo. Nessuna tregua almeno fino al weekend dell’8 e 9 agosto.

Immagine di repertorio

Caldo intenso, con temperature massime fino a 40 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 31 luglio, e per il primo weekend di agosto, un fine settimana di esodo per le vacanze, con bollino nero per il traffico. La Capitale è nella morsa della quarta ondata di calore dell’estate 2026. Il Ministero della Salute annuncia il bollino rosso e l’allerta di livello 3, ossia il massimo grado di rischio per l’intera popolazione.

Forte anche la sensazione di afa, con notti tropicali in cui sarà difficile dormire. Per un quadro dettagliato su cosa aspettarci nei prossimi giorni, Fanpage.it ha intervistato Flavio Galbiati, meteorologo presidente di MeteoNetwork, associazione che ha una rete di stazioni in tutta Europa.

"Forse un cambiamento dal secondo weekend di agosto"

Galbiati spiega come le temperature anche sul Lazio nei prossimi giorni resteranno alte: "L'anomalia prosegue almeno fino al prossimo weekend di sabato 8 e domenica 9 agosto, quando potrebbe avvenire un cambiamento della circolazione, ma è ancora presto per dirlo con certezza. Bisognerà attendere, per capire se si verificherà un indebolimento dell'alta pressione, se passerà qualche sistema nuvoloso un po' più consistente oppure se non ci sarà ancora un tregua al grande caldo".

Dopo il picco di oggi e domani però, a partire da lunedì 3 agosto forse registreremo qualche grado in meno per le massime, continua l'esperto: "Non dovrebbero superare i 35/37 gradi nelle ore più calde della giornata. Farà comunque caldo e i valori resteranno alti, ma non saranno i picchi dei giorni precedenti".

Ieri picchi di 41 gradi in vari centri del Lazio

La rete MeteoNewtwork ieri ha registrato valori massimi fino a picchi di 41 gradi. "È significativo – spiega Galbiati – osservare come vari centri del Lazio hanno superato i 40 gradi: Frosinone, Arsoli, Campagnano in provincia di Roma e Tuscania nel Viterbese". Il caldo intenso non ci lascerà tregua, almeno fino alla seconda settimana di agosto.