Previsioni meteo Roma e Lazio: da domani fino al 2 agosto quarta ondata di caldo, temperature a 38 gradi

A Roma e nel Lazio torna l’alta pressione, con la quarta ondata di caldo intenso dell’estate 2026. Tra il 28 luglio e il 2 agosto si attendono massime fino a 38 gradi nella Capitale e minime non al di sotto di 25 gradi.

(La Presse)

Temperature fino a massime di 38 gradi a Roma e sole sono le previsioni del meteo per i prossimi giorni. Fanpage.it ha chiesto al meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, una panoramica su cosa ci attende la settimana che va da oggi, lunedì 27 luglio, fino a domenica 2 agosto. Adesso è certo: la tregua al caldo intenso dei giorni scorsi è finita: "I modelli matematici danno ormai tutti la conferma di una nuova ondata di caldo, una delle più intense e prolungate, la quarta dell'estate 2026" annuncia Galbiati.

"Bisognerà fare attenzione, perché vivremo delle giornate particolarmente eccezionali dal punto di vista termico, saranno almeno una decina". Non si attendono piogge in alcuna parte d'Italia ed Europa centro-occidentale, con gravi disagi per la siccità in molti Paesi e per il rischio di incendi.

Alta pressione da metà settimana su tutta Italia

L'esperto spiega cosa accade: "L'alta pressione africana si spinge di nuovo sull'Italia e sulle regioni centrali, seguendo il percorso che ha già fatto, prima verso l'Europa occidentale quindi Penisola Iberica e Francia". Tra mercoledì e giovedì cesserà l'ultima residua instabilità all'estremo Sud Italia, da metà settimana l'alta pressione sarà l'assoluta protagonista in tutta l'Italia, con tempo stabile, prevalenza di sole, qualche annuvolamento passeggero e un po' più consistente sulle zone montuose".

Massime fino a 38 gradi a Roma, minime non scendono sotto i 25 gradi

Sul fronte delle temperature, continua Galbiati "avremo valori al di sopra della media stagionale, con un'ondata di caldo intenso, che sembra si protrarrà almeno fino alla prima settimana di agosto, dunque fino a domenica 2, e per gran parte della settimana successiva. Nella Capitale i valori oscilleranno tra 35 e 37 gradi, senza tenere conto dell'isola di calore urbana". Si tratta nello specifico di un fenomeno microclimatico per cui le città, come ad esempio Roma, registrano temperature dell'aria e del suolo più elevate, rispetto alle aree rurali o naturali circostanti.

"Nella Capitale le massime saranno superiori, arrivando fino a toccare i 38 gradi" spiega l'esperto. Anche le minime saranno molto elevate, al di sopra dei 25 gradi, ben oltre la soglia della temperatura notturna tropicale, che si attesta sui 20 gradi". Le minime, chiariamo, sono valori che vengono misurati poco prima dell'alba. "Durante la notte le temperature potrebbero mantenersi sulla soglia dei 30 gradi, provocando un disagio notevole".