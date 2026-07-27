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Ondata di caldo torrido in arrivo, temperature fino a 40 gradi: le previsioni meteo dal 27 luglio al 2 agosto

In arrivo il quarto anticiclone di matrice africana dell’estate 2026: da mercoledì 29 luglio si arriverà a picchi di 36-38 gradi e nel weekend a 40 gradi su tutta l’Italia.
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A cura di Giorgia Venturini
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In arrivo altra ondata di caldo torrido sull'Italia. Si tratta del quarto anticiclone di matrice africana dell'estate 2026 e il rischio è che questa volta sia il più caldo di tutti. Entro i primi di agosto dovrebbe aver raggiunto quasi tutta l'Europa centro meridionale. Ma cosa ci dobbiamo aspettare questa settimana?

I primi giorni saranno caratterizzati ancora da una instabilità sul Basso Tirreno dove saranno presenti rovesci e temporali in particolare sulla Sicilia e sulle coste tirreniche meridionali. Ma da mercoledì l'anticiclone africano arriverà su tutta l'Italia con alte temperature: alla quota di riferimento di 1500 metri si registreranno temperature tra i 20 e i 24 gradi. In pianura questo vuol dire che già da mercoledì 29 luglio si arriverà a picchi di 36-38 gradi in molte zone del Centro-Nord, fino a 40 gradi nel weekend. Entro la settimana queste temperature si registreranno sia al Sud che al Nord Italia e andranno avanti per tutti i primi giorni di agosto.

La giornata di oggi 27 luglio e quella di domani 28 luglio saranno ancora caratterizzate da un clima estivo non torrido. Oggi è prevista l'allerta meteo gialla per rischio temporali intensi su due regioni: Campania e Toscana.

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Al Centro attesi temporali lungo i confini di Umbria, Lazio e Marche e sulla Toscana mentre piogge sparse su zone costiere di Marche e Abruzzo. Al Sud temporali più intensi su Campania meridionale e Molise, con maltempo in estensione su Puglia e Calabria dove avremo piogge sparse che localmente interesseranno anche Basilicata e Sicilia. Ma saranno gli ultimi giorni, poi arriverà la quarta ondata di anticiclone africano e tutta l'Italia sarà invasa ancora da caldo torrido.

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