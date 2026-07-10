Meteo, weekend con temperature in lieve calo poi nuova ondata di calore: “Oltre 40 gradi al Centro-Sud”

Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio le temperature caleranno leggermente, soprattutto al Nord. Attesi temporali anche intensi sulle regioni settentrionali. Ma sarà una tregua breve: da lunedì ondata di caldo, con punte oltre i 40 gradi al Centro-Sud. Le previsioni meteo del climatologo del Cnr Giulio Betti.

Temperature sabato 11 luglio – Foto ECMWF

Dopo i picchi registrati nei giorni scorsi in Italia, atteso nel weekend un lieve calo delle temperature, in particolare nelle regioni settentrionali. Ma si tratterà di un sollievo temporaneo: dalla prossima settimana i valori torneranno a crescere su tutto il Paese, con punte che potrebbero superare i 40 gradi al Centro-Sud.

Sono le previsioni per il fine settimana di Giulio Betti, climatologo del CNR. "Al Nord abbiamo avuto il picco di caldo mercoledì. Il fine settimana sarà caldo, soprattutto al Centro-Sud, ma non con picchi estremi. Nelle zone interne i valori saranno abbondantemente sopra le medie ma non raggiungeremo i 40 gradi", ha spiegato a Fanpage.it.

Lieve calo delle temperature al Nord, punte di 37-38 gradi al Centro-Sud

"Avremo un calo delle temperature già a partire da oggi, venerdì 10 luglio. Non sarà niente di eccezionale, però ci saranno valori un po' più "accettabili" al Nord: si passerà dai 38-39 gradi di mercoledì ai 35-36 gradi. Sabato le temperature caleranno ancora, arrivando intorno ai 32-33 gradi al massimo. Risaliranno leggermente domenica", aggiunge.

Al Centro-Sud nella giornata di oggi previste punte di 36-37 gradi in Sardegna, mentre sabato i valori dovrebbero salire fino ai 37-38 in Sardegna e nell'entroterra pugliese, in particolare nel Foggiano. Stessa situazione domenica in Sardegna, nell'entroterra attesi picchi di 37-38 gradi, con un leggero calo sul resto d'Italia.

"Possiamo quindi dire che l'ondata di calore si attenua al Nord, ma rimane. – precisa Betti – Si intensificherà leggermente sulla Sardegna, altrove le temperature saranno comunque superiori alle medie del periodo".

Nel weekend rovesci e temporali con grandine: "Fenomeni localmente forti"

Il calo delle temperature al Nord sarà dovuto al transito di una debole perturbazione che venerdì porterà rovesci sparsi e qualche temporale sulle Alpi, sul Piemonte e sull'Emilia, con qualche temporale anche sull'Appennino centrale, ci spiega il climatologo.

"Mentre, per quanto riguarda sabato 11 luglio, i temporali saranno frequenti su Alpi, Prealpi e su parte del Nord-Est, quindi dal Veneto alla Romagna. Questi temporali potrebbero essere localmente forti con grandinate e raffiche di vento", precisa l'esperto.

Ondata di caldo, prossima settimana valori localmente superiori ai 40 gradi al Centro-Sud

L'ondata di calore potrebbe acuirsi nuovamente a partire da lunedì 13 luglio, con valori che torneranno a salire su tutta Italia, nessuna zona sarà risparmiata da questo nuovo picco di calore.

"Nella seconda parte dell'ondata saranno interessate soprattutto le regioni centrali e meridionali, comprese le due Isole Maggiori. – spiega Betti – Quindi, oltre al Nord, che è la parte che ha subito maggiormente l'ondata di calore dell'ultimo mese, anche il Sud verrà interessato la prossima settimana da valori molto, molto alti, localmente superiori ai 40 gradi".