Ondata di calore sull’Italia, quanto durerà il caldo intenso: i possibili scenari meteo secondo l’esperto

L’ondata di caldo continuerà almeno fino a domenica 28 giugno e nell’ultimo weekend del mese l’alta pressione porterà sull’Italia temperature ancora elevate, con picchi fino a 40 gradi. Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert.

L’anomalia di temperature prevista per venerdì 26 giugno 2026 (Foto EMCWF).

"Con buona probabilità l'ondata di calore durerà fino alla fine del mese e nei prossimi giorni potrebbe peggiorare. Al momento il nucleo caldo dell'alta pressione si trova sull'Europa occidentale, ma nel fine settimana si sposterà e interesserà con più decisione il Mediterraneo centrale, l'Italia e i Balcani".

Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert, a cui abbiamo chiesto per quanto ancora l'alta pressione farà sentire i suoi effetti sull'Italia. Con l'esperto abbiamo parlato anche delle previsioni meteo a partire da oggi, mercoledì 24 giugno, fino al weekend di sabato 27 e domenica 28 giugno.

"La massa d'aria calda interesserà con maggiore decisione il nostro Paese e nel weekend le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente. Avremo quindi un caldo ancora più intenso nei prossimi giorni, con picchi di 40 gradi", prosegue.

Quanto durerà l'ondata di calore, i possibili scenari meteo

I modelli indicano che l'alta pressione rimarrà stabile almeno fino a martedì 30 giugno, osserva l'esperto: "Nei giorni successivi è molto probabile che il caldo si attenui sull'Europa centro-settentrionale con il passaggio di correnti atlantiche e conseguenze importanti a livello di precipitazioni".

"Potrebbero essere molto intense, visto il contrasto tra la situazione attuale e il potenziale arrivo di queste correnti. A metà settimana bisognerà vedere quanto effettivamente riusciranno a indebolire l'alta pressione che, tuttavia, rimarrà in zona".

Come ci spiega ancora Abelli, si tratterebbe tuttavia di scenario ancora molto incerto, "visto che l'anticiclone potrebbe resistere alle correnti atlantiche e mantenere una situazione di tempo stabile e caldo, anche se attenuato. Vedremo quale tra questi due scenari prevarrà la prossima settimana".

Nei prossimi giorni possibili temporali di calore su zone di montagna e aree limitrofe

Nei prossimi giorni potrebbero verificarsi ancora temporali di calore. "Le zone di montagna restano quelle più instabili, per cui questi fenomeni nascono lì. Ma possono essere trascinati anche nelle zone limitrofe", ci dice l'esperto.

Le zone maggiormente interessate da questi fenomeni potrebbero essere l'alta Pianura padana e quella piemontese. "E, viste le correnti, i temporali che nascono sull'Appennino localmente potrebbero finire anche sulle coste tirreniche e liguri".

Le temperature previste nei prossimi giorni: punte vicine ai 40 gradi

Parlando di temperature, Abelli fa un focus interessante su quelle notturne che resteranno elevate anche nei prossimi giorni: "Soprattutto al Centro-Nord, in Pianura Padana, di notte non si scende sotto i 25 gradi".

"Più in generale, oggi e domani si raggiungeranno tranquillamente i 34-36 gradi, con picchi che arriveranno anche fino ai 37-38 nelle zone interne del Centro-Nord, localmente al Sud e sulle Isole. E non si possono escludere punte isolate vicine ai 40", prosegue.

Nel weekend e all'inizio della prossima settimana invece saranno registrate temperature ancora più intense. Negli ultimi anni, e a causa del cambiamento climatico, le ondate di calore in Italia sono diventate più intense e soprattutto più frequenti. E, conclude Abelli, "in questi e nei prossimi giorni è molto probabile che batteremo i record degli anni passati".