Caldo, 2 città da bollino rosso oggi ma il fresco durerà poco: quarta ondata di calore a inizio agosto

Stop al caldo estremo sull’Italia: oggi, giovedì 23 luglio, solo due città da bollino rosso (Cagliari e Palermo) mentre altrove, complice il calo delle temperature, ci saranno bollini verdi e 6 gialli. Ma non durerà molto: verso la quarta ondata di calore a inizio agosto.

Breve battuta d'arresto per il grande caldo sulla Penisola: niente più afa, ma un calo generalizzato delle temperature e temporali che dopo essersi abbattuti sulle regioni Centro Settentrionali stanno arrivando anche al Sud Italia. È questo quanto previsto dalle ultime previsioni meteo: l'anticiclone africano sta lasciando lo spazio ad una perturbazione atlantica che dalla Scandinavia passerà prima sui Balcani ed infine arriverà in Italia portando aria più fresca.

Così come testimoniano già i bollini del Ministero della Salute per oggi, giovedì 23 luglio: sono tutti di nuovo verdi ad eccezione di Palermo e Cagliari, che restano rossi: qui il termometro registrerà ancora oltre i 35 gradi centigradi.

I bollini rossi di giovedì 22 luglio 2026: ne sono solo 2

Che l'afa sia in ritirata in tutta Italia lo dimostra il bollettino del Ministero della Salute aggiornato con i bollini relativi alle ondate di calore. Dai 6 bollini rossi di ieri, si passa ai 2 bollini rossi di oggi, giovedì 23 luglio (Cagliari e Palermo) per scendere a 1 solo bollino rosso venerdì 24 luglio. Soltanto Cagliari manterrà il codice che indica possibili rischi per la salute della popolazione generale.

Il resto della Penisola si tinge, invece, progressivamente di verde: su 27 capoluoghi monitorati, il codice del livello di rischio zero interessa oggi 19 città, e cioè Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Verona, Bari, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Napoli, Rieti e Viterbo; e venerdì 22 (in più Genova, Perugia e Roma). Per il resto nessun capoluogo in arancione, ma solo bollini gialli (il livello 1, di pre-allerta) ,comunque in calo: oggi ne sono solo 6 (Catania, Genova, Messina, Perugia, Reggio Calabria e Roma).

Quanto durerà il fresco in Italia e ci sarà la prossima ondata di calore

Nei prossimi giorni, dunque, il caldo estremo delle ultime settimane lascerà lo spazio ad aria più fresca e a temporali, anche di forte intensità, che interesseranno soprattutto il versante adriatico. Le temperature fino al prossimo weekend si manterranno con le massime sui 30-31°C al Nord e sul medio versante adriatico, previste inoltre minime sotto i 20°C. Questa situazione rimarrà, come aveva spiegato il colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, almeno fino alla fine del mese luglio. Poi – anche se si tratta ancora di ipotesi perché i modelli di previsione non arrivano troppo in avanti nel tempo – è possibile prevedere il ritorno di una quarta ondata di caldo a inizio agosto complice il riaffacciarsi sull'Italia ancora una volta dell'anticiclone africano.