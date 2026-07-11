Caldo nel weekend, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia: salgono le città da bollino arancione

Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute segnala ancora bollino rosso a Firenze e Perugia per oggi 11 luglio e domani 12 luglio con 4 città da bollino arancione sabato che saliranno a sei domenica.

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Caldo in lieve calo questo weekend sull’Italia prima di una nuova rimonta dell’alta pressione e un nuovo aumento delle temperature, anche se si resta su livelli oltre la media. Per la giornata di oggi, sabato 11 luglio, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute segnala infatti solo due città da bollino rosso, Firenze e Perugia, mentre sono 4 le città da bollino arancione. Dati che sostanzialmente rimarranno invariati anche per la giornata di domenica quando per alcune delle 27 città oggetto delle rilevazioni aumenterà l’allerta e in altre diminuirà.

Sabato 11 luglio, bollino arancione per caldo in 4 regioni

Oggi infatti temperature massime saranno in calo sulle regioni settentrionali mentre aumenteranno al centro sud. Temperature stabili invece domenica ad eccezione del versante adriatico del centro sud dove saranno in calo. In base alle previsioni meteo disponibili, il Ministero della salute ha valutato quindi per oggi, sabato 11 luglio, allerta di livello 3 per Firenze e Perugia che lo erano già ieri e dove persistono "condizioni di emergenza per ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Atre 4 città sabato saranno da bollino arancione e cioè con allerta di livello 2, e sono Campobasso, Frosinone, Rieti e Roma. Bollini verde per le città di mare come Genova, Napoli, Trieste e Venezia ma anche per Verona.

Domenica 12 luglio solo due città da bollino verde

Domani, domenica 12 luglio, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia mentre salgono a sei le città da bollino arancione: Bologna, Bolzano, Frosinone, Rieti, Roma, e Torino. Scende quindi l’allerta per Campobasso. Le uniche città da bollino verde restano però solo Venezia e Verona mentre le altre sono tutte da bollino giallo. Preludio a una nuova settimana con una probabile intensa ondata di calore che si prevede molto persistente, in particolare sulle regioni centrali e meridionali.