Caldo africano in Italia senza tregua, allerta bollino rosso in 18 città oggi: weekend torrido, picco lunedì

Oggi, venerdì 27 giugno, e domani saranno 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta, con rischi per la salute non solo dei fragili ma anche delle persone sane. Nel weekend caldo più afoso rispetto a quello dei giorni scorsi con punte massime anche di 40 gradi.

L’ondata di calore nella mappa dell’EMCWF per la giornata di venerdì 26 giugno.

Proseguirà anche nelle giornate di oggi, venerdì 26 giugno, l'allerta per l'ondata di calore che sta interessando l'Europa e l'Italia dallo scorso martedì. I bollini rossi passeranno da 17 a 18, come riporta il bollettino del ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi.

Anche domani, sabato 27 giugno, è previsto bollino rosso in 18 città. Il bollino rosso indica livello 3 – il massimo di allerta con "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Ondata di caldo record sull'Italia, le 18 città con bollino rosso oggi

Come si legge nel bollettino, oggi le città da bollino rosso saranno Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

I bollini indicati nel bollettino del Ministero della Salute.

Venerdì nessun bollino arancione previsto; in giallo, invece, saranno Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Nessun capoluogo si ‘salva' dal caldo visto che non ci sono bollini verdi.

I bollini indicati nel bollettino del Ministero della Salute.

Il picco di temperature a fine giugno: quando finirà l'ondata di calore

L'ondata di calore dovrebbe durare almeno fino alla fine di giugno, stando a quanto mostrano al momento i modelli di previsione disponibili. Persisterà quindi anche nei prossimi giorni l'azione di blocco dell'anticiclone subtropicale africano nei confronti delle correnti atlantiche, più temperate e perturbate.

Nel weekend che inizia oggi, venerdì 26 giugno, e che si chiude con domenica 27 sono previsti picchi di temperature molto elevanti. Avremo un caldo più afoso rispetto a quello dei giorni scorsi con punte massime anche di 40 gradi in diverse zone durante la giornata.

Lo stress termico continuerà anche di notte per le minime diffusamente “tropicali” che non solo non scenderanno sotto la soglia dei 20 gradi, ma in alcune regioni arriveranno anche intorno ai 24-25 gradi. In alta quota lo zero termico si porta intorno o poco oltre i 4500 metri sulle Alpi.

Le perturbazioni invece dovrebbero tornare ad attraversare entro il fine settimana l’Europa centrale, liberando dalla morsa del caldo molti Paesi.

Possibili temporali di calore: allerta meteo di venerdì 26 giugno in 5 regioni

In queste giornate interessate da temperature roventi, i temporali pomeridiani continueranno a colpire l'Italia con fenomeni locali ma anche di forte intensità, specialmente nelle zone interne e sui rilievi.

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi, venerdì 26 giugno 2026, un'allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in diversi settori di cinque regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia.

Europa ancora nella morsa dell'afa, oggi in Francia allerta rossa in 61 dipartimenti

Oggi, venerdì 26 giugno, il caldo continuerà a interessare l'Europa occidentale, con città e regioni di Francia, Spagna e Italia che registrano temperature anomale per la stagione.

In un'immagine diffusa dall'Esa (Agenzia spaziale europea) catturata dalla missione Copernicus Sentinel-3 mercoledì 23 giugno i colori mostrati variano dal viola e dal rosso intenso: indicano temperature superficiali fino a 55 gradi, riscontrabili in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e del Nord Africa.

Il satellite ha rilevato temperature al suolo di 48 gradi a Madrid, 44 a Roma e 46 sia a Poitiers, in Francia, che a Saragozza, in Spagna. Le temperature al suolo nel Nord Africa sono visibilmente più elevate, con punte di 49 gradi a Tunisi.

E in Francia anche oggi 61 dipartimenti (province) saranno posti in stato di allerta rossa (contro i 72 di ieri) e altri 25 in allerta arancione, il livello immediatamente inferiore, secondo l'ultimo bollettino di Météo France.

"L'aria più calda si sposterà gradualmente verso la parte orientale del Paese, mentre una fase di temporali localmente violenti, prevista per la tarda serata di giovedì, porterà aria relativamente più fresca da Ovest", segnala l'agenzia meteo, prevedendo inoltre "un graduale calo delle temperature lungo la costa atlantica".

Secondo Météo-France, tra mercoledì e giovedì è stato nuovamente superato il record della notte più calda mai registrata nel Paese.