Caldo record, a Vienna 40,8 gradi, valore mai misurato prima: in Italia giovedì bollino rosso per 27 città su 27

Il caldo non dà tregua: domani 5 agosto saranno 25 le città da bollino rosso per le ondate di calore, giovedì tutta la mappa del ministero della Salute segna l’allerta massima.

Il caldo record non dà tregua, in Italia come in Europa. Se per giovedì 6 agosto il ministero della Salute indica tutte le 27 città oggetto di monitoraggio per le ondate di calore con bollino rosso, ovvero l’allerta massima di rischio, in Europa non va meglio in queste ore. Oggi ad esempio l’Austria registra un record assoluto: la stazione di Vienna-Stammersdorf segna una temperatura di 40,8 gradi, un valore mai misurato prima nel paese. Il precedente primato era quello del 2013, quando a Deutsch-Altenburg si toccarono i 40,5 gradi. Secondo gli esperti meteo, in Austria questa ondata di calore sta raggiungendo il suo picco tra oggi e domani, resta rossa l’allerta meteo per Vienna, il Burgenland settentrionale e il nord-est della Bassa Austria.

Domani 25 città con bollino rosso in Italia, giovedì 27

Per quanto riguarda la situazione in Italia, se domani 5 agosto saranno 25 le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore, giovedì si aggiungeranno anche Messina e Reggio Calabria per un totale di 27 città su 27 monitorate rosse. Tutte le città oggetto del monitoraggio dunque raggiungeranno condizioni di massima allerta: come ricorda il ministero della Salute, il bollino rosso segnala una condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.

Oltre 40 gradi percepiti a Firenze e in Liguria

A Firenze le temperature massime hanno registrato ieri 41 gradi nella stazione dell'Orto Botanico, 40 a quella del Giardino di Boboli e 39 a Firenze Università e anche per i prossimi giorni sono attese condizioni di forte disagio bioclimatico. Da oggi a giovedì la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi, nessuna tregua neanche nelle ore notturne. Superati i 40 gradi anche in Liguria: la rete dell'Osservatorio meteo idrologico della Regione stamani alle 11 ha registrato un picco di 40,5 gradi a Lerici (La Spezia) sul monte Rocchetta a 405 metri d'altitudine, prima località ligure a superare la soglia dei 40 gradi. Non va meglio a Imperia, dove alle 14 l'umidità dell'aria ha toccato l'85% con 28,4 gradi.