Ondate di calore, oggi 4 agosto bollino rosso in quasi tutte le città italiane: temperature fino a 40 gradi

L’Italia resta nella morsa dell’ondata di calore: oggi, martedì 4 agosto, il Ministero della Salute ha diramato il bollino rosso in 25 città su 27 monitorate. Attese temperature fino a 40 gradi, afa elevata e notti tropicali, con solo isolati temporali sulle aree montuose che non porteranno un vero sollievo.

L'Italia resta nella morsa dell'anticiclone africano e anche oggi, martedì 4 agosto, il caldo estremo continua a interessare gran parte della Penisola.

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma un quadro di massima allerta: sono infatti 25 le città contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, il livello più elevato del sistema di monitoraggio, che indica condizioni meteorologiche con possibili effetti negativi sulla salute dell'intera popolazione e non solo delle persone più fragili.

Le temperature continueranno a raggiungere i 38-40 gradi in diverse aree del Paese, mentre l'elevata umidità renderà ancora più intenso il caldo percepito, soprattutto lungo le coste e nelle pianure, dove le notti tropicali non offriranno alcun sollievo. Solo locali temporali sulle zone montuose potranno interrompere temporaneamente una fase destinata a proseguire ancora per diversi giorni.

Ondate di calore, oggi 4 agosto bollino rosso in ben 25 città italiane

Per la giornata di martedì 4 agosto il Ministero della Salute ha diramato il bollino rosso in 25 delle 27 città monitorate. Si tratta del livello massimo di allerta per le ondate di calore, che segnala condizioni di rischio per la salute anche delle persone sane e attive, oltre che delle categorie più vulnerabili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.

Le città interessate dal bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari. Solo Messina e Reggio Calabria restano in bollino arancione, che indica comunque condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose per le persone più fragili.

Le previsioni meteo per martedì 4 agosto, temperature fino a 40 gradi

Dal punto di vista meteorologico cambia poco rispetto ai giorni precedenti. L'anticiclone subtropicale continua a dominare il Mediterraneo mantenendo temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Nelle aree interne del Centro Italia e in Pianura Padana si toccheranno diffusamente i 38-39 gradi, con punte fino a 40 gradi nelle zone più esposte all'accumulo di calore.

A rendere ancora più pesante la situazione contribuirà l'elevata umidità, che aumenterà sensibilmente il disagio bioclimatico soprattutto lungo le coste e nelle pianure, dove le temperature resteranno elevate anche durante la notte. La giornata sarà in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento già dal mattino sulla Sardegna e all'estremo Nord-Ovest. Nel pomeriggio sono attesi locali rovesci e temporali di calore sulle Alpi occidentali, in Valle d'Aosta e lungo l'Appennino centro-meridionale, mentre fenomeni più isolati potranno interessare le Alpi centro-orientali e l'Appennino settentrionale. Si tratterà comunque di episodi brevi e localizzati, incapaci di portare un reale sollievo dall'ondata di caldo che continuerà a interessare gran parte del Paese.